Potrebbe arrivare rapidamente a una svolta il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Questa notte il concorrente del Grande Fratello Vip si è infilato nel letto dell’ex moglie di Flavio Briatore, rimanendovi per qualche minuto. Il video dell’incursione notturna, disponibile sul sito Mediaset, mostra Elisabetta spostarsi per fargli spazio pur continuando a osservare vigile la telecamera piazzata proprio sopra il suo letto. L’attrazione tra i due è evidente ma Elisabetta appare frenata dal modo in cui chi la osserva da casa potrebbe giudicare il rapporto con Pierpaolo. Le intenzioni di lui, invece, sono evidenti tanto da avere confessato a Matilde Brandi di volerla baciare.

Pierpaolo a Matilde Brandi: “Ho detto a Elisabetta che voglio baciarla”

Al mattino, Pierpaolo ha confessato a Matilde Brandi quanto era accaduto la sera prima. “Mi sono messo nel suoi letto e quando mi ha chiesto a che cosa stavo pensando, le ho risposto che avrei voluto baciarla”, ha raccontato l’ex velino. Elisabetta appare sempre più presa da Pretelli ma è bloccata dalla consapevolezza di essere osservata. Lo aveva già detto, scherzando solo a metà, quando, dopo il bacio in piscina, aveva detto a Pierpaolo: “Ti fischiano le orecchie? Ti staranno nominando i miei pretendenti, il mio ex, mio figlio”.

Il bacio potrebbe esserci questa sera

Ma Matilde ha consigliato a Pierpaolo di essere più intraprendente per evitare il rischio di sprecare la sua occasione di conquistare la conduttrice. “Mi piacerebbe se la prendessi e la baciassi. Poi va via senza darle spiegazioni. Non devi avere paura. Magari stanotte”, gli ha detto la ballerina. Pretelli è titubante, teme che Elisabetta si arrabbi ma sembrerebbe essersi convinto a fare un tentativo proprio questa notte, quando il resto della Casa andrà a dormire. Come reagirà la Gregoraci?