Sono la coppia più chiacchierata del Grande Fratello Vip e il loro flirt sta facendo sognare milioni di fan che già tifano per loro. Una cosa è certa: fra Elisabetta Gregoraci e l'ex velino Pierpaolo Petrelli c'è del tenero. Lo hanno dimostrato in queste settimane nella Casa, prima con il bacio in piscina, poi con coccole e tenerezze reciproche. Il modello sembra aver perso completamente la testa per la Gregoraci e ai coinquilini non passa indifferente il suo sguardo da innamorato. Pierpaolo si lascia andare in un momento di confidenze con Adua Del Vesco e racconta di un bacio sfiorato durante la notte, l'ennesimo di questi giorni.

Petrelli parla dei suoi sentimenti per la Gregoraci

Dopo giorni di sorrisi e di baci sfiorati, Pierpaolo Petrelli si confida con Adua Del Vesco sui sentimenti che prova per Elisabetta Gregoraci. "Stanotte ci guardavamo in maniera molto intensa", spiega Petrelli, raccontando che si sono tenuti la mano. "Però non mi va di andare oltre se lei si frena. Quando è pronta lei lo farà". Si riferisce al bacio. Adua commenta: "Avete gli occhi belli, sinceri", il modello incalza: "C'è tanta complicità". Adua gli fa notare: "Tu sei cambiato da quando è entrata lei, cammini tre metri da terra". Lui conferma: "Ho trovato una persona molto pura, non pensavo..ieri si è molto aperta e mi ha dato una carica energetica", poi aggiunge:

Prima di entrare pensavo fosse molto bella, ma non avrei mai pensato di trovare una persona così. Ti giuro che è da tanti tanti anni che non sentivo quelle cose, che provo anche solo con lo sguardo.

Petrelli e Gregoraci vicini il bacio

Un vero e proprio bacio non c'è ancora stato. Ma la tensione è ormai tangibile e si ha l'impressione che nelle prossime ore potrebbe accadere. Venerdì notte, dopo la puntata, Pierpaolo Petrelli si è intrufolato nel letto di Elisabetti Gregoraci e le ha confessato all'orecchio di volerla baciare. Lei è molto frenata, pensando al pubblico che la vede da fuori. A suo figlio e al suo ex marito Briatore. Pierpaolo si confida la mattina dopo con Matilde Brandi: "La baci e te ne vai, senza dare spiegazioni", gli consiglia.