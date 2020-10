Scricchiola l'intesa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. A mettere in crisi quella che poteva essere una possibile coppia del Grande Fratello Vip 2020 è stato un aereo volato sulla casa. Il messaggio che recava era "Sei l'epicentro del mio terremoto", una frase romantica rivolta proprio alla showgirl. Pierpaolo Pretelli non l'ha presa bene.

Prima che l'aereo turbasse la quiete della casa, Pierpaolo Pretelli era apparso felice perché – a suo dire – Elisabetta Gregoraci gli avrebbe confidato di voler condividere un'intimità con lui. Quel messaggio "volante" che potrebbe essere stato scritto da un possibile attuale fidanzato della quarantenne ha rimescolato le carte. Dopo non averle rivolto la parola per tutta la giornata, Pierpaolo ha deciso di esprimere a Elisabetta la propria delusione:

"So che non ho il diritto di nulla. Tu sei libera di dirmi o non dirmi per il fatto dell'aeroplano. Mi aspettavo qualcosa da te. Io al contrario forse una piccola motivazione, una spiegazione te l'avrei data. Mi aspettavo che mi dicessi due parole. Se tu hai qualcosa fuori di qui…".

Elisabetta Gregoraci, allora, ha chiarito a Pierpaolo Pretelli di non dovergli alcuna spiegazione. Inoltre, ha detto di esserci rimasta male perché lui si è rifiutato di rivolgerle la parola. Ritiene che l'aereo volato sulla casa non sia un motivo valido, dato che loro sono solo amici:

"Ci sono rimasta male perché io ho la mia vita e tu la tua vita, il fatto di non parlarmi tutto il giorno l'ho trovato esagerato. Lo so che un po' ci sei rimasto male. Però mi sembra un po' esagerato. Ma cosa vorresti da me tu? Secondo me il tuo atteggiamento è un po' too much dopo 17 giorni che mi conosci. Tu hai detto che ho messo dei paletti e io i miei paletti posso metterli per mille motivi, che non devo giustificare. Non fare così, rilassati un po'. Ho visto questo atteggiamento che mi ha fatto rimanere male. Per me quel gesto è stata una cosa stupenda".