Il flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nato nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 ha subito una battuta di arresto. Elisabetta ha frenato le intemperanze dell’ex velino dopo averlo sentito raccontare a Matilde Brandi che la showgirl gli aveva confidato di voler fare l’amore con lui. Elisabetta, ferita dalla confidenza riportata, ha negato di avere mai pronunciato la frase in questione e si è allontanata.

Pierpaolo Petrelli su Elisabetta Gregoraci

Nel corso della puntata, Signorini lancia una frecciata alla Gregoraci: "Hai tirato un po' il freno". E parla della loro come di "un'amicizia speciale". Vedendo le immagini della settimana, Elisabetta continua a sentirsi ferita per il brutto gesto di Petrelli e commenta: "Questa cosa mi fa uscire matta…". Confidandosi con Andrea Zelletta, in settimana la Gregoraci ha raccontato: "Tra me e lui non c'è niente, io ho un ex marito e un figlio fuori". E ancora: "È un cucciolotto, non si rende conto secondo me". Alla fine lo ha perdonato e ci ha messo una pietra sopra. Ma per ora la showgirl sembra troppo distratta per pensare alla sua frequentazione. Lui lo capisce e alla fine decide: "Voglio continuare a rispettare i paletti che Elisabetta mi ha messo". Se non una vera battuta d'arresto, è di sicuro una parentesi di pausa per i due.

L'aereo per Elisabetta Gregoraci, c'è un corteggiatore fuori dalla Casa?

Esisterebbe la possibilità che Elisabetta abbia lasciato un corteggiatore ad attenderla fuori dalla Casa del GF Vip. Ad accednere i pettegolezzi è stato l'aereo che ha sorvolato la villa di Cinecittà qualche giorno fa, dedicato proprio all'ex moglie di Flavio Briatore. Sullo striscione campeggiava la seguente frase: "Sei l'epicentro del mio terremoto". Gregoraci sostiene che l'aereo sia arrivato da parte del suo fanclub ma c'è chi, dentro e fuori la Casa, ha immaginato si trattasse invece del regalo di un corteggiatore misterioso.

“Voglio fare l’amore con te”: Elisabetta Gregoraci la confidenza di Pierpaolo Pretelli

Il rapporto tra Pierpaolo ed Elisabetta si è interrotto dopo la sesta puntata del GF Vip. La Gregoraci ha scoperto grazie a una clip che Pretelli aveva raccontato a Matilde Brandi il contenuto di una confidenza presumibilmente ricevuta dall’ex moglie di Briatore. “Mi ha detto che vuole fare l’amore con me”, aveva raccontato l’ex velino alla ballerina e coreografa. Elisabetta si è irrigidita di fronte a quel video e, ritenendo Pierpaolo eccessivamente immaturo, ha deciso di allontanarsi.

Le dichiarazioni di Francesco Bettuzzi, ex di Elisabetta Gregoraci

Ma la scelta di Elisabetta di allontanare Pierpaolo potrebbe non bastare a metterla al riparo dalle polemiche. Barbara d’Urso ha ospitato a Live Francesco Bettuzzi, ex di Elisabetta. Il fotografo Maurizio Sorge, che era riuscito a intercettarlo e portarlo in trasmissione, ha lasciato intendere che la storia tra i due sarebbe nata in circostanze ancora da chiarire. Lo ha dedotto da un particolare: il tatuaggio che Elisabetta ha sul polso con la data del 4 aprile, quella in cui i due si sarebbero conosciuti. Bettuzzi ha confermato che il primo incontro con la showgirl sarebbe avvenuto il 4 aprile 2014, periodo in cui lei era ancora sposata con Flavio Briatore: