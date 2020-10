in foto: Foto di Novella 2000

Elisabetta Gregoraci è senza dubbio una delle vip di cui più si parla in questa quinta edizione del Grande Fratello dedicata ai personaggi noti dello spettacolo. Dalla vita da sposata con Flavio Briatore al presunto flirt con Pierpaolo Pretelli all'interno della casa più spiata d'Italia, la showgirl è al centro del gossip e adesso, per sua stessa ammissione, pare che un amore ci sia ma fuori le mura di Cinecittà. A confermarlo sarebbe anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che alla gieffina dedica la copertina della sua rivista affiancandola al presunto "fidanzato", si tratterebbe del cantante Mr Rain, e gli indizi non sarebbero pochi.

Mr Rain è il nuovo fidanzato?

Stando a quanto riportato dalla nota testata madrina delle cronache rosa, Elisabetta Gregoraci e Mr Rain, il cui vero nome è Mattia Balardi, si sarebbero conosciuti durante Battiti Live, la rassegna musicale di Radio Norba andata in onda anche quest'anno su Italia 1. Il rapper 28enne avrebbe fatto breccia nel cuore della showgirl, come confermato da una voce molto vicina alla Gregoraci dopo l'episodio che ha visto protagonista la conduttrice qualche giorno fa: un aereo ha sorvolato la casa riportando questo messaggio "Sei l'epicentro del mio terremoto". Immediatamente, l'ex moglie di Flavio Briatore ha dichiarato fosse per lei, mandando cuori davanti alle telecamere e precisando che il contenuto della scritta provenisse da un gruppo di amici su whatsapp.

La canzone di Mr Rain con la frase dedicata alla Gregoraci

Secondo la fonte contattata dal direttore di Novella 2000, invece, non ci sarebbe alcun gruppo di amici, ma la frase che è chiaramente un messaggio d'amore, avrebbe un autore ben preciso: Mattia Balardi alias Mr Rain. Nella canzone 9.3, scritta dal 29enne, spunta proprio la frase dedicata alla Gregoraci. Nel brano, infatti, si legge: "Come una scossa 9.3/ sei l'epicentro del mio terremoto/ E andremo in ogni luogo dove siamo stati noi/ Ma il mondo non è più lo stesso ora che/ mi sono perso e non so più dove mi trovo". Questa sembrerebbe una prova schiacciante.

Elisabetta Gregoraci innamorata fuori dal GF

Intanto, nella casa del Grande Fratello, è proprio Elisabetta Gregoraci a sganciare "una bomba" sulla sua vita sentimentale. Sempre molto riservata, anche nell'ambito del reality dove sta facendo di tutto per tenere a bada le avances dell'ex velino di Striscia la Notizia, in uno dei tanti pomeriggio trascorsi a chiacchierare si è lasciata scappare un affermazione a dir poco eclatante, rivolta la Pretelli che insisteva per abbracciarla: "Non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla casa". Una sorta di conferma inattesa alle voci che stavano circolando da qualche giorno, che si tratti proprio del rapper Mr.Rain?