L'ottava puntata del Grande Fratello Vip 2020, trasmessa venerdì 9 ottobre, si è tinta di romanticismo. In settimana Myriam Catania ha ricevuto una proposta di matrimonio dal compagno Quentin Kammermann. Quest'ultimo si è recato fuori dalla casa e con un megafono le ha fatto la fatidica domanda. La risposta dell'attrice? Un deciso sì. In puntata i due si sono incontrati. Pur non avendo ripetuto la proposta in diretta tv, il pubblicitario ha fatto una bellissima dichiarazione d'amore alla sua Myriam.

La sorpresa di Quentin Kammerman

Un freeze per prolungare le emozioni e una pedana rossa per distanziare gli innamorati, è così che avviene il commovente incontro tra Myriam Catania e Quentin Kammerman che, a sorpresa, entra nella casa più spiata d'Italia. I due si parlano sotto gli occhi dei vip che assistono alla scena: "Amore sei fantastica, mi sorprendi ancora, sei bellissima, sta andando tutto benissimo e sei fortissima e stai dando tanto amore. Voi tutti siete fantastici. Ho giurato che non ti bacio, ma è una sofferenza. Anche se ti vorremmo vicino, il tuo posto è qui, noi ti aspettiamo, non andiamo da nessuna parte, ti dobbiamo dire tante cose." Intanto l'attrice stuzzica il suo compagno: "Sei venuto tu a parlare qui fuori? E cosa mi hai detto?". L'allusione è ovviamente alla proposta di matrimonio che, però, non è arrivata in diretta, Quentin Kammerman ha così risposto: "Il nostro destino è quello, sono venuto due volte, una mi ha beccato anche la polizia".

La proposta di matrimonio di Quentin Kammermann

Nei giorni scorsi, Myriam Catania ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Quentin Kammermann, infatti, le ha chiesto di diventare sua moglie. L'uomo ha urlato con un megafono: "Mi vuoi sposare?". All'inizio si è generata una grande confusione, perché non si riusciva a comprendere di chi fosse la voce che proveniva dall'esterno. Poi, tutto è stato chiaro. Si trattava del compagno di Myriam Catania. Felice ed emozionata, l'attrice e doppiatrice ha risposto "Sì". Ha aggiunto che era certa che prima o poi la romantica proposta sarebbe arrivata.

La relazione tra Myriam Catania e Quentin Kammermann

L'amore tra Myriam Catania e Quentin Kammermann dura da quattro anni. Galeotto fu un viaggio a Ibiza. Entrambi erano in vacanza e con il cuore spezzato. Si stavano lasciando alle spalle una storia d'amore importante. Quando i loro sguardi si sono incontrati, però, niente è più stato come prima. Il colpo di fulmine e l'amore ha avuto inizio. Myriam si è fidata di quell'uomo che ascoltava le sue confidenze e che la faceva sorridere con il suo carattere frizzante. Da allora, il loro legame è diventato sempre più forte, fino alla proposta di matrimonio arrivata in questi giorni.

Jacques è il figlio di Myriam e Quentin

L'amore con Quentin Kammermann è stato impreziosito dall'arrivo di uno splendido bambino dai riccioli d'oro come i suoi genitori. Nel 2017, infatti, è nato il piccolo Jacques. Il bambino ha fatto una sorpresa alla sua mamma durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020, trasmessa lunedì 28 settembre. In un video realizzato insieme a Quentin Kammermann, ha detto alla gieffina: "Ti manchiamo mamma? Ti amiamo. Stiamo bene". Ha assicurato che fa il bravo a scuola e anche papà si comporta bene e ha concluso: "Non dobbiamo litigare con i bambini cattivi".

Nel passato di Myriam, il matrimonio con Luca Argentero

Dal 2010 al 2016, Myriam Catania è stata sposata con Luca Argentero. Tra loro è rimasto un rapporto di grande stima e affetto. Per lui, l'attrice ha avuto parole bellissime. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha dichiarato: