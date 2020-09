Myriam Catania ha speso parole meravigliose per l’ex marito Luca Argentero nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. L’attrice è stata convocata nella Glass Room da Alfonso Signorini perché raccontasse la sua vita insieme all’attore, un legame durato 12 anni. Di fronte alle foto del loro amore, Myriam si è sciolto in un sorriso nostalgico, simbolo dell’importanza che quel legame ha avuto nella sua vita. Adesso entrambi hanno voltato pagina: Myriam è legata al compagno Quentin Kammermann, Luca alla fidanzata Cristina Marino.

Myriam Catania: “Con Luca Argentero 12 anni, eravamo bellissimi”

“Con Luca siamo stati insieme 12 anni, sposati per 7. Guarda che bella questa foto, eravamo davvero belli insieme”, ha ricordato Myriam guardando una loro foto, “Eravamo felici, abbiamo passato insieme gli anni più belli della nostra vita, dai 24 ai 35, il periodo della vita più bello che ci sia, il più entusiasmante, quello in cui si rischia di più e si ha di più. Luca è stato un grande compagno. Parlerò sempre bene di lui. Eravamo due giovani pieni di energia. Il giorno del mio matrimonio è stato, ai tempi, uno dei più belli della mia vita. Non ho smesso di sorridere dal momento in cui mi sono svegliata a quando sono andata a dormire. Luca mi ha dato la possibilità di organizzare questa grande festa con tutte le persone che amavamo. Grande ma in realtà piccola perché avevamo invitato solo le persone a cui tenevamo di più, era la festa dell’amore. Ho un bellissimo ricordo che però ormai fa parte del passato”.

Myriam rivede Quentin e il figlio

Ricordato il rapporto con Argentero, Myriam ha rivolto l’attenzione al presente: “Il mio presente è con Quentin, quando penso a quei due biondini con gli occhi azzurri ho tanta nostalgia”. Nostalgia che si è interrotta quando l’attrice ha ricevuto un videomessaggio da parte del suo compagno e del loro bambino. “Ti amiamo, vai avanti”, le ha detto il compagno supportato dal loro meraviglioso bambino. Rientrata nella Casa, Myriam ha reagito con entusiasmo: “Avete visto quanto è figo mio figlio?”. Intanto in salotto Pierpaolo Pretelli si era sciolto in lacrime, consolato da Elisabetta Gregoraci. Interrogato da Alfonso, ha dichiarato la nostalgia nei confronti del figlio Leo: “I figli sono pezzi di cuore”.