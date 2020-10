La storia d’amore solo recitata tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra tiene ancora banco al Grande Fratello Vip 2020. Dopo la confessione bomba di Tommaso Zorzi che aveva raccontato l’incontro in hotel con Adua avvenuto prima di entrare nella Casa, i due coinquilini hanno avuto uno scontro. Zorzi sostiene sia stata Adua a riferirgli della presunta omosessualità di Morra. La Del Vesco, invece, aveva inizialmente negato di averlo incontrato, per poi ammettere di avere parzialmente mentito. Sostiene, però, di non avergli mai parlato della sfera intima dell’attore con il quale, fino a qualche settimana fa, sosteneva di avere vissuto una storia d’amore.

Lo scontro tra Zorzi e Adua in casa

Nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip non poteva mancare un riferimento ad una delle questioni che da settimane stanno animando i coinquilini e il pubblico a casa. Tommaso Zorzi, che sin dall'inizio della querelle tra Massimiliano e Adua aveva voluto raccontare quanto aveva saputo dall'attrice, ancora prima di entrare nella casa, si è dovuto scontrare in diretta con la 25enne, che lo ha accusato: "Non ho detto quello che tu stai dicendo, non è andata così e io non voglio più parlare di lui (Morra ndr), gli ho già chiesto scusa, ho sbagliato e non voglio mancargli di rispetto". L'influencer, però, ribatte: "Quando io ho detto questa cosa e sarei un pazzo a dire certe cose è perché è successo. Che motivo avevo di inventarmelo? Poi lei ha ammesso che ci eravamo visti in albergo, tutto quello che poi hai negato lo hai dovuto ammettere".

Massimiliano Morra difende Adua

Intanto, anche Massimiliano Morra ha commentato la vicenda e in una clip, mostrata da Signorini ha dimostrato di non apprezzare il comportamento di Tommaso Zorzi, dichiarando che questo suo ostentare la verità sembrava tutt'altro: "é un impiccione" ha detto parlando con i coinquilini. In diretta l'attore ha così ribadito il concetto: "Ti stai mettendo in una situazione che non ti riguarda. Io so che sei un bravo ragazzo, ma conosco lei da dieci anni, è normale che mi fido di lei".

Adua Del Vesco nega l’incontro con Tommaso, poi ammette la bugia

Adua ha ammesso di avere mentito quando, in diretta tv durante la quinta puntata del GF Vip, aveva negato di avere incontrato Zorzi in hotel. Sostiene, però, di non avergli mai parlato della presunta omosessualità di Morra:

Io ho detto una bugia sul fatto che non ci siamo incontrati o visti. Quando sei venuto da me, ci siamo presentati. Ci siamo chiesti: ‘Ma tu conosci qualcuno dentro?'. Io ti ho detto che conoscevo Massimiliano ed ero molto preoccupata. Tu mi hai chiesto: ‘Ma siete stati insieme?', io ti ho detto di sì. E tu hai detto: ‘Ma tanto lo sanno tutti che è gay'. E io non ho detto niente, ma tu hai detto che ho annuito. Ti ho chiesto scusa se ho detto che non ci siamo incontrati, ma per il resto io non l'ho detto.

La versione di Zorzi sull’incontro in hotel

A proposito del loro incontro in hotel, invece, Zorzi sostiene altro. Durante l’incontro chiarificatore con Adua, l’influencer ha ammesso di essere stato lui a chiedere informazioni all’attrice: “Io ti ho chiesto: ‘Ma cos'è gay?', non ho detto ‘Tutti sanno che'. Quello che ho letto nelle tue parole è un po' di titubanza, che poi dopo ho capito perché c'era la titubanza. Io essendo ladro, ti dico: ‘Cos'è gay?'. E così l'ho raccontata anche in confessionale. Io da gay, ho detto ‘Cos'è gay?’”.

Massimiliano Morra ha smentito la presunta omosessualità

Ma la notizia sulla presunta omosessualità di Morra è già stata smentita dal diretto interessato, diventato vittima del chiacchiericcio nato sul suo conto. Semplicemente, ha spiegato, avrebbe finto di essere fidanzato con Adua per ragioni che i due non hanno ancora chiarito nel dettaglio.