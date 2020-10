Durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2020, Massimiliano Morra ha scoperto che Adua Del Vesco, attrice che da sempre si definisce la sua ex fidanzata, aveva confidato la presunta omosessualità del collega a Matilde Brandi e Dayane Mello. A differenza di quanto ci si aspettava, tuttavia, Adua Del Vesco ha negato totalmente di aver dato del gay a Massimiliano Morra. Quando è stato mostrato il video in puntata, alla reazione sorpresa di Morra, Del Vesco ha negato di aver pronunciato quelle parole:

Io non ho detto questo. Io ho semplicemente detto che si tratta di una strategia che Massimiliano starebbe mettendo in atto.

Si è quindi sviluppato un battibecco tra i due, con Morra che ha contestato ad Adua Del Vesco di provare ad attaccarlo in ogni modo, contestandogli di aver attuato la strategia di cercare un avvicinamento con Guenda Goria. "Saranno cavoli miei con chi faccio amicizia qui in casa – ha risposto lui – e Guenda sa che io sono fidanzato, quindi le state dando della poco di buono". Adua Del Vesco è stata anche attaccata da Antonella Elia: "Da quando sei entrata stai combinando casini inenarrabili, prendetevi la responsabilità delle cose che dite, altrimenti così non andate avanti".

Ma il colpo di scena arriva pochi minuti dopo, durante le nomination, quando Tommaso Zorzi nomina Adua smascherandola: "La nomino perché anche a me aveva confidato dell'omosessualità di Massimiliano Morra". Per lui l'applauso dello studio, Abbate: "Ha rotto il muro di omertà".

Il coming out di Adua su Morra dopo quello di Garko

A poche ore dalla sesta puntata del GF Vip, Adua ha raccontato a Dayane e Matilde che Massimiliano, descritto fino a quel momento come suo ex fidanzato, sarebbe in realtà gay. Una rivelazione, quella dell’attrice, che ha scatenato una bomba soprattutto tra i fan di Morra sui social. Numerosi gli spettatori del reality show che hanno condannato Adua per avere messo in piazza i dettagli intimi della vita privata di un altro. “È gay”, ha sussurrato l’attrice all’orecchio di Dayane, dopo averne parlato in precedenza con Matilde Brandi. Commentava l’avvicinamento tra Morra e Guenda Goria, che aveva descritto come una strategia funzionale alla permanenza di Massimiliano nella Casa di Cinecittà.

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco non sarebbero mai stati insieme

Se quanto Adua ha riferito alle amiche nella Casa del GF Vip è vero, sarebbe finta la storia d’amore che i due attori sostengono di avere vissuto. Esiste un precedente in tal senso, la relazione tra la Del Vesco e Gabriel Garko. Gabriel, entrato nella Casa del GF Vip per fare coming out, ha liberato Adua dal loro segreto, rivelando di non essere mai stato fidanzato con l’attrice. Ha definito la loro una “favola falsa”, messa in piedi per scopi che l’attore non ha ancora chiarito.

Le incongruenze di Massimiliano Morra

Nel raccontare la sua storia con Adua, Massimiliano Morra si era già reso protagonista di una serie di dichiarazioni incongruenti. Nella Casa del GF Vip, l’attore aveva raccontato di essere stato legato alla collega per circa un anno. Ma da Caterina Balivo a Vieni da me, un anno prima di entrare nella Casa, aveva dichiarato che la relazione con la Del Vesco era durata due anni e mezzo. Tempi che non coincidono e che avevano già portato gli spettatori a interrogarsi a proposito di quella relazione.