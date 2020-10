Emerge un’altra incongruenza nel rapporto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Dopo il coming out di Gabriel Garko, che aveva ammesso di non essere mai stato fidanzato con la collega, Adua ha confermato che quella con il collega era stata una finta relazione ma ha ribadito che il legame con Massimiliano, al contrario, sarebbe stato reale. Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 i due hanno dichiarato di essere stati insieme per circa un anno prima di lasciarsi. La loro relazione, almeno incrociando le vecchie interviste rilasciate dai due all’epoca, sarebbe finita tra il 2014 e il 2015, sebbene anche in questo caso le date si facciano confuse, soprattutto in considerazione delle foto di Adua con l’attuale fidanzato Giuliano Condorelli scovate da Fanpage.it.

Quando Massimiliano Morra parlò di Adua Del Vesco da Caterina Balivo

Se nella Casa, Adua e Massimiliano parlano di una relazione durata circa un anno, fuori dalla Casa Morra aveva fatto dichiarazioni differenti. Intervistato da Caterina Balivo a Vieni da me a settembre del 2019, Massimiliano aveva commentato così la relazione con Adua: “Ero fidanzato con Adua. Non l’ho mai tradita, ci siamo lasciati per incompatibilità di carattere. Lo abbiamo scoperto a scoppio ritardato. Siamo stati insieme due anni e mezzo. Per me è tantissimo perché sono sempre stato uno spirito libero. Non mi sono mai voluto legare sentimentalmente. Un po’ perché ho amato il mio lavoro e lo amo tutt’ora e quindi non ho mai voluto tralasciare il mio lavoro per i sentimenti. Ogni tanto ci sentiamo, siamo rimasti in rapporti perché abbiamo fatto tante serie televisive insieme. Se Gabriel Garko è geloso? Si sono lasciati. La notizia era su tutti i giornali” (qui il video tratto dalla puntata).

Massimiliano Morra sta mentendo a proposito della relazione con Adua?

Dunque, le versioni di Morra sono due: nella Casa ha parlato di una relazione durata circa un anno, dalla Balivo aveva raccontato che la relazione con la collega era durata due anni e mezzo. Aveva mentito all’epoca o sta mentendo adesso? E per quale motivo?