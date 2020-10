Arriva la reazione di Dalila Mucedero all’avvicinamento verificatosi tra il fidanzato Massimiliano Morra e Guenda Goria nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Questa notte, mentre i due discutevano da soli in prossimità del giardino, la figlia di Maria Teresa Ruta ha lasciato intendere di essere attratta dall’attore. Lui non è sembrato essere troppo contrario all'idea e, pur ammettendo di trovarsi in una situazione complicata (è fidanzato con la ballerina Dalila Mucedero), ha confidato di trovare Guenda interessante. Massimiliano ha specificato, inoltre, di non essersi precluso alcuna possibilità nonostante il legame pregresso con la compagna, fuori dalla Casa.

La reazione di Dalila Mucedero

Ma la reazione della fidanzata Dalila non si è fatta attendere e, almeno sulle prime, non sembrerebbe essere stata quella che Massimiliano si aspettava. “Senza parole”, ha scritto la ballerina in una story postata sul suo profilo Instagram. Non ha aggiunto altro per il momento, ma a giudicare dal fastidio già manifestato potrebbe presto scegliere di approfondire la questione, magari tornando a incontrare Morra nella Casa. Lo aveva fatto solo qualche giorno fa e, avendo intuito l'interesse di Guenda nei confronti del suo compagno, l'aveva messa in guardia: "Ti osservo, Guenda".

Cos’ha detto Massimiliano Morra a Guenda Goria

Esistono diversi video che documentano quanto Massimiliano e Guenda si sono confidati questa notte nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo avere appreso dalla contessa Patrizia De Blanck di essere l’oggetto del desiderio della figlia di Maria Teresa Ruta, l’attore ha voluto parlarne in privato con la coinquilina che ha ammesso di avere sentito la sua mancanza nei giorni in cui lui ha alloggiato nel cucurio (qui il video). “Sei una persona che mi piace e l’ho sempre detto. Mi piace la tua testa e mi piaci esteticamente”, ha risposto Massimiliano.