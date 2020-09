Dalila Mucedero è la fidanzata di Massimiliano Morra. O almeno così pare. Dopo la sua visita a sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip, non si placano le voci che mettono in discussione il ruolo della bionda napoletana nella vita di Massimiliano Morra. E c'è chi è pronto a scommettere che non sia davvero la sua compagna, ma solo un'attrice ingaggiata da Morra per reggergli il gioco. Fra i più certi c'è Lory Del Santo, convinta che Dalila non sia affatto la fidanzata del concorrente del GFVip. La 23enne ha risposto alle polemiche con una Instagram Stories, affermando di fare tutt'altro nella vita rispetto all'attrice:

Pur di avere un po' di "visibilità" dato che NESSUNO se le calcola più, continuano a parlare di me e del MIO FIDANZATO..grazie per "l'attrice"..devo essere proprio BRAVA, visto che nella vita faccio altro. Poi per il resto…bla bla bla.

Lory Del Santo mette in dubbio la storia di Morra e Dalila

Ospite a Mattino Cinque nel salotto di Federica Panicucci, l'opinionista Lory Del Santo ha detto la sua sulla relazione di Massimiliano Morra e Dalila Mucedero: "Secondo me fingono. Lei è spuntata all'improvviso dieci giorni prima che andasse al Grande Fratello". E sostiene: "Secondo me lei è un'attrice. Tu non devi dire sempre ‘lui è il mio fidanzato, il mio fidanzato’, l’ha detto quattro volte. Se è il tuo fidanzato tu lo chiami per nome Massimiliano, non ripeti sempre che è il tuo fidanzato". Eppure ci sono foto con Massimiliano, sul profilo Instagram di Dalila, risalenti al 2018. Ma l'opinionista è convinta: "Non è una mia notizia, mi è stato riportato. Io non ho prove personali. Loro si sarebbero messi d’accordo così lui al Grande Fratello non sarebbe stato oppresso dal fatto del cercarsi una fidanzata. Lui con le donne è sfuggente, sfugge da Adua e da tutte.”

Chi è Dalila Mucedero

Dalila Mucedero ha 23 ed è originaria di Napoli. Dopo aver frequentato il Liceo Scientifico ‘Giovanni Falcone' nella sua città, si è iscritta al corso di Fashion e Design dell'Accademia di Moda di Napoli. Sul suo profilo Instagram si presenta come modella e come ballerina.