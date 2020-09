Dopo il post al vetriolo di Dalila Mucedero, fidanzata di Massimiliano Morra, contro Adua Del Vesco, le due donne si sono affrontate nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 con il solo Massimiliano a fare da arbitro. La ballerina campana è entrata nella Casa per ritrovare il compagno e dirgli di vivere con maggiore serenità questa esperienza. Alfonso Signorini, però, ha voluto che la donna affrontasse Adua dopo le parole che di lei aveva scritto sui social. “Non ho nessun problema con te. Lui non è entrato nella Casa come voi, ha avuto un’entrata diversa. Non mi è piaciuto quello che hai raccontato di lui” ha spiegato Dalila per motivare il suo fastidio. Pronta la risposta di Adua: “Ma tu non c’eri nel nostro passato”.

Il confronto tra la ex fidanzata di Morra e la compagna attuale

“Non ti conosco come persona, ho giudicato quello che ho visto. Dalla prima sera non hai fatto altro che parlare di lui. È passato un messaggio sbagliato di Massimiliano, il mio fidanzato”, ha specificato ancora Dalila ma Adua non ha ceduto: “Questo non giustifica il fatto che tu abbia scritto certe parole relative al rapporto tra me e lui”. Poi, interrogata a proposito del rapporto tra Morra e la Del Vesco, la donna si è detta certa che Massimiliano non privi alcun sentimento per la sua ex: “Da parte di Massimiliano è finita, penso anche da parte sua. Non sono gelosa del passato del mio compagno”. “Adesso sono innamorato di Dalila, la amo tantissimo”, ha confermato Morra.

A Guenda Goria: “Fai la brava, ti guardo”

L’ultima battuta, Dalila l’ha rivolta a Guenda Goria, immaginando un interesse da parte della figlia di Maria Teresa Ruta nei confronti di Massimiliano. “Guenda fai la brava, ti guardo”, ha detto Dalila e Guenda ha sorriso senza ribellarsi. Massimiliano ha cercato di fare da paciere tra la compagna e le altre donne della Casa, riuscendoci a metà perché a prendersi la scena è stata decisamente la vulcanica fidanzata.