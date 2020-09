La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2020, trasmessa venerdì 25 settembre, è stata ricca di colpi di scena ed emozioni. Dal coming out di Gabriel Garko, all'incontro tra Adua Del Vesco e il fidanzato Giuliano, passando per le lacrime di Denis Dosio e Matilde Brandi, ecco i momenti imperdibili del programma condotto da Alfonso Signorini.

Il coming out di Gabriel Garko

Il momento più intenso della serata è stato di certo il coming out di Gabriel Garko. L'attore è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per incontrare Adua Del Vesco. In preda all'emozione, ha preferito leggerle una lettera. Senza riuscire a trattenere le lacrime ha parlato di quella relazione con l'attrice, che era solo una farsa. Ciò non toglie che le voglia molto bene. Ha deciso di parlare del suo privato, infatti, anche per renderla libera da quella finta relazione. Ora, Garko ha intenzione di vivere a pieno la sua vita senza più indossare maschere:

"Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella ma una favola. Nelle favole c'è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io. Ti ricordi quando a Sanremo ti ho detto che volevo fare di testa mia, lì ho iniziato a vivere, ho detto la mia vera età, ho ritrovato il bambino dentro di me. Da allora non sono più riuscito a indossare una maschera. […] Ora vorrei vivere la mia vita. Con te come amica, come è sempre stato. Esiste un'altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella. Vorrei poter dire perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà".

L'incontro tra Adua Del Vesco e il fidanzato Giuliano

Per Adua Del Vesco è stata una serata ricca di emozioni. La gieffina, infatti, ha avuto modo di incontrare il suo fidanzato Giuliano. Adua temeva che lui si fosse risentito per il suo riavvicinamento a Massimiliano Morra. Giuliano, tuttavia, l'ha tranquillizzata invitandola a smettere di piangere: "Non piangere e non chiedermi scusa. Sono qui perché mi sono preoccupato, perché ti ho visto piangere, ti ho visto triste, malinconica. Non voglio più vederti piangere. Massimiliano è un bravo ragazzo, sono a posto. Stai serena. Hai affrontato il passato. Ora basta con il passato, mettiamo una pietra sopra, se si vorrà si affronterà il passato nelle sedi opportune".

Le lacrime di Matilde Brandi e Denis Dosio

Matilde Brandi si è confidata con il Grande Fratello Vip 2020 e ha raccontato la sua storia ripercorrendo gioie ma anche dolori. La showgirl ha parlato della sua passione per la danza e dell'amore che prova per le figlie Sofia e Aurora. Si è sciolta in lacrime mentre parlava della malattia e della morte degli amatissimi genitori. Inoltre, si è commossa per il rapporto che vive con il compagno Marco Costantini. I due starebbero attraversando degli alti e bassi: "Siamo agli opposti io e Marco, non è facile costruire dei rapporti perfetti. Credo sia impossibile. Il rapporto un po' è sceso e un po' è salito. Mi sarebbe piaciuto che fosse stato sempre in salita. Siamo rimasti insieme per loro. I figli hanno bisogno di avere entrambi i genitori. Mi piacerebbe avere un po' più di attenzione". Anche Denis Dosio ha pianto mentre raccontava la sua storia. Il diciannovenne è stato perseguitato dagli hater. Ha spiegato che per lui è una ferita ancora aperta. In genere evita di parlarne per non far soffrire sua madre, ma nella casa la sua sofferenza è venuta fuori.

Il battibecco tra Patrizia De Blanck e Adua Del Vesco

Durante le nomination palesi, si è verificato un battibecco tra Patrizia De Blanck e Adua Del Vesco. La contessa ha nominato l'attrice perché avrebbe continuato a parlare con Dayane Mello mentre lei tentava di avere una conversazione con un altro gieffino: "Nomino Adua per un motivo, perché io parlavo con il mio interlocutore e lei parlava e parlava con un altro. L'ho ripresa e mi ha risposto molto male. Mi ha risposto malissimo". Adua si è difesa e ha aggiunto: "Sei tu che hai detto Adua del cavolo", ma la contessa ha concluso: "Non sei una santa, sei una maleducata".

Lo scontro tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe

Anche nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2020, non è mancato uno scontro tra Franceska Pepe e Tommaso Zorzi. I due gieffini hanno avuto modo di vedere i video delle loro frequenti liti. L'influencer ha ribadito di non apprezzare l'ironia della Pepe sulla sua omosessualità: "Ci sono cose ironiche e cose offensive". Franceska è scattata come una molla: "Sei cattivo, ti devi calmare. Qual è il tuo problema". Riusciranno mai a trovare un punto d'incontro?