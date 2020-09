Continuano nella casa del Grande Fratello Vip 2020, le liti che vedono protagonista Franceska Pepe. In particolare, la gieffina si trova spesso a scontrarsi con Tommaso Zorzi. Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza nel corso della quarta puntata del reality, trasmessa il 25 settembre. Ha chiesto conto ai gieffini della situazione di costante tensione.

Scontro tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe in diretta

Alfonso Signorini ha chiesto a Tommaso Zorzi di esprimersi su queste continue liti. L'influencer ha spiegato: "Quello con Franceska è stato un rapporto abbastanza altalenante. Lei non si pone come un ingranaggio del gruppo. Non si possono chiedere alcune cose a lei perché dice che non le competono". Poi, sempre riguardo al comportamento della gieffina ha aggiunto: "Ci sono cose ironiche e cose che sono offensive". Franceska Pepe ha replicato stizzita: "Sei cattivo, ti devi calmare. Qual è il tuo problema". Fulvio Abbate ha provato a difenderla, spiegando che semplicemente la donna è refrattaria alle regole, ma va protetta proprio per questo: "Come un panda". Anche Andrea Zelletta ha avuto qualcosa da ridire su di lei: "Ha avuto atteggiamenti nei miei confronti che non sono stati gentili". Insomma, sembra che le liti siano destinate a continuare anche nei prossimi giorni.

La lite tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe per il tanga

Risale a poche ore fa, l'ennesima lite tra Franceska Pepe e Tommaso Zorzi. L'influencer si è offeso perché la gieffina, prendendo un tanga da terra, gli avrebbe detto: "È tuo?". Il fatto che Franceska continui a rivolgersi a lui come fosse una donna, solo perché omosessuale, lo manda su tutte le furie: "Stai nel tuo, non prenderti confidenze con me. Io non ti ca*o di pezza". La Pepe lo ha invitato a fare altrettanto: "Dato che hai 1 milione di follower su Instagram pensi di poter trattare la gente di mer*a. Ma calmati e salutami i follower". Zorzi, allora, l'ha insultata dicendole di non avere "niente nel cervello". Franceska, di rimando, lo ha accusato di litigare solo per ottenere visibilità: "Non rivolgermi la parola. Vai a fare Riccanza. Dici di abitare alla torre Solaria ma sono tutte caz*ate. Hai insultato i miei genitori".

La lite con Dayane Mello per le carote

Nei giorni scorsi, invece, Franceska Pepe ha litigato con Dayane Mello che le ha consigliato tagliare diversamente le carote per non sprecarle. La gieffina non ha preso bene il consiglio, leggendolo come una critica. Ha precisato: "Io sono italiana e cucino nel pulito". Questa frase ha fatto saltare i nervi a Dayane Mello e ha innescato un nuovo scontro. Sia Myriam Catania che Patrizia De Blanck hanno consigliato a Franceska Pepe di non prendere sempre tutto sul personale, perché così sarà difficile per lei vivere questa esperienza e la vita in generale.