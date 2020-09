in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Primi battibecchi nella Casa del Grande Fratello Vip. Come spesso accade nel reality di Canale 5, la miccia che accende la disputa è la cucina. In particolare, lo scontro ha visto protagonista Franceska Pepe e Dayane Mello, con Tommaso Zorzi intervenuto contro la modella italiana, tutto per colpa delle carote.

La frase di Franceska Pepe che fa infuriare Zorzi

La Pepe non ha infatti gradito l'intervento di Dayane che l'ha rimproverata per aver tagliato male le carote nella preparazione del piatto: "Amore, così le sprechi. Il cibo non è un regalo". Francesca (o meglio Franceska "con la kappa", come ama farsi chiamare la ex di Vittorio Sgarbi) è rimasta infastidita e ha accusato Dayane e gli altri inquilini di disturbarla mentre cucina: "Ma vi rendete conto di come vi state comportando? Io sono italiana e cucino nel pulito". L'ultima frase non è piaciuta a Tommaso Zorzi, che è intervenuto in difesa della Mello:

Il fatto che tu sia italiana non significa che tu sia per forza pulita e lei no perché è straniera. Non fare ‘sti discorsi, perché adesso mi inca**o io.

Dayene Mello sbotta contro Franceska

La Pepe ha cercato di fare marcia indietro riguardo allo scivolone sull'italianità e Stefania Orlando ha provato a stemperare i toni, rivolgendosi a Franceska: "Il gioco è anche questo: cercare di fare le cose insieme. Bisogna avere pazienza e tolleranza". Eppure, la surreale discussione sulla pelatura delle carote è proseguita, con la Pepe che ha continuato a lamentare le presunte ingerenze degli altri inquilini fino a quando Dayane non è sbottata:

Fatti un po' i ca**i tuoi, mi stai rompendo, veramente. Ti prego, non parlarmi più, non guardarmi neanche in faccia, grazie.

Insomma, sembrano essere sempre più tesi i rapporti tra Franceska e il resto del cast, con lei che ha tentato di difendersi: "Se vogliamo trasformare ogni cosa per creare del trash e cercare visibilità, mi spiace ma io non sono quel tipo di persona". La risposta di Zorzi: "Amore se cerco visibilità litigo con la Gregoraci".