La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2020, si è rivelata decisamente intensa per Adua Del Vesco. La gieffina, infatti, ha avuto modo di incontrare il suo fidanzato Giuliano. Tuttavia, non ha potuto abbracciarlo per via delle norme anti-Covid. Adua è apparsa felicissima di rivederlo ed è scoppiata a piangere. A Signorini, ha confidato quanto sia importante per lei.

L'incontro tra Adua Del Vesco e Giuliano

Adua Del Vesco ha ascoltato una canzone che la lega al fidanzato Giuliano. Il giovane era nel giardino della casa. La gieffina ha potuto corrergli incontro ma non avvicinarsi del tutto, nonostante il suo fidanzato abbia precisato di aver fatto il tampone e di essere negativo. Giuliano, vedendola piangere, l'ha consolata:

"Non piangere e non chiedermi scusa. Sono qui perché mi sono preoccupato, perché ti ho visto piangere, ti ho visto triste, malinconica. Non voglio più vederti piangere. Né io, né Gianni, né Francesca. Tutte le persone che ti vogliono bene stanno facendo di tutto per supportarti".

Adua in lacrime ha replicato: "Ho paura di ferirti anche con la situazione di Massimiliano", ma il suo fidanzato l'ha rassicurata: "Massimiliano è un bravo ragazzo, sono a posto. Stai serena. Hai affrontato il passato. Ora basta con il passato, mettiamo una pietra sopra, se si vorrà si affronterà il passato nelle sedi opportune […] Viviti questa esperienza, sii te stessa". Infine, i due hanno raccontato ad Alfonso Signorini di essersi incontrati quando erano ancora molto giovani:

"Lui mi ha dato la forza e una ragione per andare avanti. Se lo considero l'uomo della mia vita? Sì. Una mattina mi sono svegliata e mi sono chiesta se fosse giusto rinunciare a lui che dormiva nell'altra stanza. Mi sono detta di no ed è da lì che è partito tutto".

Tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra è tornata la pace

Nel corso della stessa puntata, Alfonso Signorini ha mandato in onda un video che riassumeva quanto accaduto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco nella casa del Grande Fratello Vip nel corso delle prime settimane del reality. Poi, la gieffina ha spiegato: "Massimiliano mi ha dimostrato di essere cambiato. Il bene non è passato, abbiamo vissuto tanti momenti insieme e sono felice di questa riappacificazione". Anche Morra si è detto più "sereno" e ha ringraziato Signori per avere avuto l'opportunità di chiarire con la sua ex fidanzata.