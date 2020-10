Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sono stati protagonisti di un segmento nell'ottava puntata del Grande Fratello Vip. Dopo una prima fase di tenerezze e attenzioni reciproche, la showgirl ha messo un freno al loro rapporto mostrandosi più interessata alla sua vita fuori dalla casa, che alla nuova conoscenza con l'ex Velino. La frase d'amore volata con un aereo sopra i cieli di Cinecittà poi, ha scoraggiato del tutto Pierpaolo, mentre Elisabetta ha confermato di avere un amore fuori dalla casa. E già si ipotizza che possa trattarsi del rapper Mr. Rain, autore del verso d'amore: "Sei l'epicentro del mio terremoto". Nel corso dell'ottava puntata del GFVip, durante un incontro a due tra Pierpaolo ed Elisabetta, lui le ha chiesto chiarimenti in merito a quell'aereo. Lei ha ammesso di essere lusingata del gesto e ha spiegato la natura dei suoi sentimenti per Petrelli:

Io e te siamo amici speciali e non c'è mai stato niente di più. Fuori dalla Casa ci sono persone che mi pensano e io sono felice di questo. Non mi piace parlare della mia vita privata e sono entrata da single. Però penso di sapere chi è quella persona che ha mandato l'aereo. I gesti, i dettagli sono però per me molto importanti. L'aereo mi ha fatto piacere. Se mi piace Pierpaolo? Certo, è un bravissimo ragazzo. Però non mi è scattata quella cosa.

Chi è E., di cui parla Signorini?

Alfonso Signorini ha cercato di conoscere maggiori dettagli, ma la Gregoraci non si è sbilanciata. "Quell'aereo viene da lontano? Da fuori Italia? Te lo manda E. da Montecarlo?", ha chiesto il conduttore. Chi è questo misterioso "E."? Elisabetta è apparsa disorientata di fronte alla domanda e ha dato l'impressione di non sapere chi sia la persona cui Signorini ha fatto riferimento.

Non è Mr. Rain la fiamma di Elisabetta

Quel che appare certo è che l'uomo che ha rubato il cuore alla showgirl non sarebbe Mr. Rain, al contrario di quanto dichiarato dalla rivista Novella 2000. Secondo Roberto Alessi, direttore della testata, il rapper 28enne sarebbe autore della frase che i concorrenti hanno visto volare con un messaggio-aereo. La Gregoraci avrebbe conosciuto Mattia Balardi, vero nome del rapper, durante la sua conduzione a Battiti Live, rassegna musicale di Radio Norba, andata in onda quest'estate su Italia 1. Elisabetta, però, alla precisa domanda di Pupo, ha messo fine al gossip smentendo che sia il rapper la persona che "pensa a lei" fuori dalla Casa:

Ma va', no. Mi piacciono molto le sue canzoni ed è venuto a Battiti Live.

Pierpaolo offeso da una frase di Elisabetta

A poche ore dalla diretta, Pierpaolo Pretelli era rimasto deluso da Elisabetta, in seguito ad una discussione. Pretelli avrebbe lanciato una pantofola ad Enock mentre il concorrente era raccolto in preghiera. Ad Elisabetta quel gesto non è proprio piaciuto e ha tuonato con una parola che ha colpito l'ex Velino: "Mi hai detto una cosa non carina", ha spiegato Pierpaolo. "Una parola che si può anche evitare. Non vorrei ripeterla. È una parola che mi è stata detta anche in passato nei litigi brutti con una mia ex. È una parola che non si dice, secondo me". La Gregoraci ha replicato stizzita: "Non mi collegare alla tua ex, non mi piace". Ma la parola in questione non è stata chiarita, anzi, la showgirl non ci avrebbe proprio dato un peso: "Non mi ricordo cosa ho detto. Ma se è una cosa che ti dà fastidio, me lo vieni a dire subito. Cosa fai? Non mi parli fino a stasera? Io la parola non me la ricordo. Se c'è qualcosa che ti dà fastidio di me, dimmelo".