Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne: Roberta, Joele, Matteo e Nicole Lunedì 13 settembre ricomincia Uomini e Donne, con le nuove puntate che andranno in onda come sempre dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. Il dating show di Maria De Filippi ha già presentato i nuovi protagonisti che incontreranno i corteggiatori del trono classico, come sempre due ragazzi e due ragazze: Joele Milan, Matteo Fioravanti, Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole Conti. Ecco chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne.

A cura di Giulia Turco

La prima tronista della quale è stata svelata l'identità è Andrea Nicole Conte, la prima ragazza transgender a salire sul trono del programma.

Chi è Roberta Ilaria Giusti

Roberta Ilaria Giusti è una delle due nuove troniste di Uomini e Donne per l'edizione 2021/2022. Ha 21 anni è di Roma ed è una studentessa: si è da poco laureata in Lingue e Letterature straniere. A Uomini e Donne cerca l'amore di un uomo "che si prenda cura di me, che abbia le spalle larghe", racconta. "Un ragazzo con cui potermi concedere il lusso di essere fragile e vulnerabile, senza vergognarmi". Nel suo passato c'è una ferita importante con la quale oggi ha imparato a convivere ritrovando il sorriso. A 14 anni infatti Roberta ha perso il papà, ma per fortuna al suo fianco c'è l'amore delle sue due sorelle e della mamma alla quale è molto legata. Si definisce una ragazza schietta e sincera, che dice sempre le cose come stanno, che ha le idee chiare e che non teme il giudizio degli altri.

Chi è Joele Milan

Joele Milan è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne 2021/2022. Classe 1995, oggi ha 26 anni ed è originario di Mirano, in provincia di Venezia. È diplomato in Ragioneria e Sistemi Informativi Aziendali e lavora presso un concessionario di auto della sua città. Ha una grande passione per lo sport, in particolare il calcio e il basket e ama i tatuaggi tribali: ne ha diversi sulle braccia e uno sul torace con l'immagine di un gufo. Nonostante l'aria da duro, nel suo passato c'è stata una delusione d'amore che lo ha segnato che ha a che fare con un tradimento. Joele ha infatti raccontato di aver sorpreso la sua fidanzata insieme ad uno dei suoi amici più cari.

Chi è Andrea Nicole Conte

Andrea Nicole Conte è una delle nuove troniste di Uomini e Donne 2021/2022. Nicole ha 29 anni e vive a Milano, dove lavora come commessa per un negozio di abbigliamento. Al dating show di Maria De Filippi cerca un uomo "comprensivo e intelligente" che la aiuti a sconfiggere le sue paure e le sue fragilità. Da diversi anni Nicole ha concluso un percorso di transizione da uomo a donna, trovando finalmente la serenità nel corpo che più le appartiene. "Per anni sono scappata dall'amore", ha confidato prima di partecipare al programma, "mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco". Oggi ha voglia di innamorarsi e di vivere con gioia l'amore che merita: "Ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure".

Chi è Matteo Fioravanti

Matteo Fioravanti è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne 2021/2022. Ha 24 anni ed è originario di Roma. Nella vita di è sempre rimboccato le maniche perché è cresciuto in una famiglia numerosa nella periferia della Capitale: è infatti il più piccolo di cinque figli. Matteo è fortemente legato ai suoi genitori e ai suoi fratelli e non ha nascosto che in passato sotto il loro tetto hanno dovuto affrontare momenti difficili, dovuti anche alla perdita di lavoro del padre durante il periodo della pandemia. È stato proprio Matteo ad aiutarlo, trovandogli un nuovo lavoro nella sua stessa azienda. A Uomini e Donne Matteo, single da tre anni, cerca l'amore vero, una persona con la quale svegliarsi accanto al mattino: "Quando mi innamoro do tutto me stesso", promette. Da tre anni è single.