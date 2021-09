Uomini e Donne, Andrea Nicole: “Non vivo per gli altri e il loro giudizio, vivo per me” Andrea Nicole si è resa protagonista di un momento particolarmente significativo nella puntata di martedì 21 settembre di Uomini e Donne. La tronista ha ribadito come per lei il giudizio degli altri sia superfluo e come le offese qualifichino chi le ha pronunciate, per poi parlare del feeling nascente con Ciprian. Il corteggiatore ha ribadito in puntata: “Non ho visto nulla del suo passato, ma solo la donna che è”.

A cura di Ilaria Costabile

Una nuova e intensa puntata di Uomini e Donne è andata in onda nel pomeriggio di martedì 21 settembre e non sono mancate le emozioni e i momenti di riflessione durante il momento dedicato al Trono di Andrea Nicole. La tronista 29enne ha iniziato la conoscenza di un nuovo corteggiatore, Ciprian, con il quale sembra esserci un'intesa particolare, sebbene sia ancora presto per stabilire le sue intenzioni. Intanto, ancora una volta, Andrea Nicole ha dimostrato di essere una donna forte e determinata, sottolineando quanto nonostante il suo percorso possa essere continuamente sottoposto a giudizi, fa in modo che la sua vita non sia pilotata dalle critiche altrui, come aveva già dichiarato in un'intervista a Fanpage.it.

Il coraggio di Andrea Nicole

L'arrivo di Andrea Nicole a Uomini e Donne è stato accolto con un misto di curiosità e diffidenza da coloro che sono arrivati in studio per corteggiare la 29enne. Non sono mancati i momenti di confronto tra corteggiatori e tronista, in cui hanno espresso vicendevolmente le proprie perplessità. A proposito di quanto detto da uno di loro, Alessandro, in merito all'idea di dover contrastare costantemente le critiche altrui, Andrea Nicole ha risposto facendo esplodere ancora una volta il suo coraggio e la sua forza: "Il giudizio della gente ha importanza se siamo noi a dargliela. Io vivo per me, non per gli altri. Sono sempre del parere che l'offesa qualifica chi la pronuncia, non chi la riceve".

Il feeling tra Andrea Nicole e Ciprian

Intanto, però, iniziano le prime conoscenze per la tronista e sembrerebbe che un certo feeling si sia instaurato con Ciprian. Alto, biondo con gli occhi azzurri, il perfetto principe azzurro con il quale, a quanto pare, Andrea Nicole è riuscita ad aprirsi, nonostante la diffidenza: "Ci siamo scambiati molti messaggi, ma quello che dice e come lo dice mi portano ad aprirmi e non è una cosa che mi viene naturale, poi, certo sono sempre diffidente" ha dichiarato parlando della loro prima esterna. Di contro, anche il corteggiatore, sembra dello stesso parere: "Allora sono convinto di quello che ho detto, quando lei è scesa da quelle scale non ho visto niente del suo passato, ho visto solo la donna che è, è bellissima quindi, e poi c'è anche una connessione, un'intesa di sguardi che non si può spiegare diversamente".