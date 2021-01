La storia del televoto truccato al Grande Fratello Vip sembra non essersi spenta, anzi. Dayane Mello prima finalista, preferita anche alla golden queen Stefania Orlando, ha scatenato nuovamente i fan del programma e spinto un gruppetto di ‘dissidenti' ad andare fuori la casa per urlare: "Televoto truccato dal Brasile, fuggite dal circo". Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta si sono fatti portavoce per gli altri concorrenti e la reazione della modella brasiliana non è stata delle migliori. Facce basite, occhi fissi su Dayane intenta a farsi la doccia e ignara del clima esterno che è scaturito dalla sua nomina a prima finalista.

Dayane sa che la sostengono dal Brasile

Lei stessa ne è consapevole. A dirle del grande sostegno ricevuto dal Brasile da quando è dentro il programma di Alfonso Signorini, è stata la ex suocera, madre di Stefano Sala, che le ha spiegato ogni cosa quando l'ha chiamata al telefono per tranquillizzarla sul rinnovo del contratto e della durata del reality. Su fanpage.it, Stefania Rocco si era occupata del piccolo caso nato fuori le mura di Cinecittà e aveva scoperto come veniva aggirato il sistema di televoto.

Stefania Orlando favorita nei sondaggi

È indubbio che il nome di Dayane Mello come prima finalista abbia insospettito e indispettito non poco. Non perché la modella non può avere un folto seguito fuori la casa, piuttosto perché è in grado di eclissare nomi granitici come quelli di Stefania Orlando, che puntualmente finisce nei top trend dei vari social e, non a caso, anche nel sondaggio di fanpage.it risultava prima con oltre il 50% di voti ricevuti rispetto alle altre concorrenti, inclusa Dayane, ferma al 18%. D'altronde, l'ex conduttrice Rai, è stata una delle grandi riscoperte di questo GF Vip e la sua amicizia con Tommaso Zorzi non ha fatto altro che contribuire affinché la persona Stefania potesse uscire più e meglio del personaggio Orlando.