Dovrebbe essere Stefania Orlando, secondo i lettori di Fanpage.it, a guadagnare il primo posto nella finalissima del Grande Fratello Vip 2020. Per l’ex conduttrice Rai, da mesi nella Casa di Cinecittà, è arrivato il 50% dei voti in un sondaggio che l’aveva vista sfidare Dayane Mello, Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò. Stefania, Dayane e Rosalinda partecipano al Gf dall’inizio del gioco. Giulia, invece, è entrata in corsa a distanza di due mesi dall’inizio del reality.

Le percentuali di voto

A Stefania Orlando è andato il 50% dei voti. Per i lettori di Fanpage.it, quindi, sarebbe lei a meritare il primo accesso alla finale del GF Vip. La seconda concorrente più votata è risultata essere Rosalinda Cannavò cui è andato il 19% dei voti, seguita da Dayane Mello con il 18% dei voti e Giulia Salemi cui è andato il 13% delle preferenze.

Chi otterrà il primo posto in finale?

La prima finalista del Grande Fratello Vip sarà eletta nel corso della puntata del reality in onda lunedì 25 gennaio. Sarà il pubblico a casa attraverso il televoto a decidere a chi assegnare il titolo di prima finalista. La superfavorita è Dayane Mello, risultata essere la concorrente più votata nel corso dei vari televoti che hanno scandito la sua permanenza nella Casa del Gf Vip. Anche Giulia Salemi ha ottenuto più volte un’altissima percentuale di voti, anche per merito della storia con Pierpaolo Pretelli nata nella Casa dopo che Elisabetta Gregoraci ha deciso di abbandonare il gioco. Nel corso della puntata del Gf Vip in onda lunedì 25 gennaio sarà eletto, inoltre, il primo finalista tra gli uomini. Il meccanismo che porterà alla sua elezione dovrebbe essere simile a quello che ha già regolato il televoto tra le concorrenti donne. È probabile che sarà lo stesso gruppo a indicare i nomi di una rosa di concorrenti e che la scelta nei confronti di uno solo tra loro spetterà al pubblico a casa.