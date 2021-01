Dayane Mello è già in finale al Grande Fratello Vip. La trentaquattresima puntata, in onda su Canale 5 lunedì 25 gennaio 2021, ha proclamato ufficialmente la modella brasiliana come prima finalista dell'edizione, che sarà immune a tutte le prossime nomination. Il pubblico è stato chiamato a scegliere al televoto tra le vip Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò, Dayane Mello e Stefania Orlando. Rosalinda è stata la prima esclusa dal televoto e le altre tre concorrenti, Stefania, Dayane e Giulia, sono state chiamate direttamente nello studio, con la proclamazione della Mello, che ha dedicato questo risultato alla figlia Sofia. Un risultato molto scontato, considerato l'enorme seguito di Dayane e il caso dei controversi voti provenienti dall'estero.

Stefania Orlando finalista secondo i lettori di Fanpage.it

Il nostro sondaggio effettuato presso i lettori di Fanpage.it nel corso della settimana aveva invece premiato Stefania Orlando, che aveva meritato di essere in finale secondo il 50% dei partecipanti, a conferma dell'enorme popolarità della showgirl. La seconda concorrente più votata era risultata essere Rosalinda Cannavò cui era andato il 19% dei voti, seguita da Dayane Mello con il 18% dei voti e da Giulia Salemi con il 13% delle preferenze. Ricordiamo che Stefania, Dayane e Rosalinda partecipano al GF Vip dall’inizio del gioco, mentre Giulia è entrata in corsa a distanza di due mesi dall’inizio del reality.

Quando finisce il Grande Fratello Vip

Questa edizione del GF Vip è in onda dal 14 settembre 2020: sono oltre quattro mesi (vacanze di Natale comprese) che i primi concorrenti entrati sono nella Casa. In un momento in cui la pandemia da Covid-19 rende difficile l'organizzazione dei palinsesti e dei programmi tv, la produzione del reality condotto da Alfonso Signorini li ha chiamati a restare tra le mura di Cinecittà per un altro mese. La finale del GF Vip andrà infatti in onda addirittura il 1 marzo.