Quando finisce il Grande Fratello Vip, la data ufficiale e le reazioni dei concorrenti

Alfonso Signorini ha finalmente ufficializzato la data della finale del Grande Fratello Vip. Il reality andrà in onda sino a lunedì 1 marzo (e non si concluderà a fine febbraio, come previsto). Comprensibilmente, i concorrenti “storici”, nella Casa da metà settembre 2020, sono apparsi scioccati.