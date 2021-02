Maria Teresa Ruta è uscita a sorpresa dal Grande Fratello Vip dopo ben 22 nomination. L’ha fatta franca un bel numero di volte, salvata al televoto e in qualche modo assolta dai suoi compagni in casa, sebbene mai perdonata davvero. Sì perché a ogni abbraccio post salvataggio hanno fatto seguito puntualmente nomination cariche di dubbi e diffidenza. Personaggio particolare, indole incomprensibile, (prima) donna di spettacolo in palettes e lustrini tanto quanto angelo del focolare in ciabatte, grembiule e guanti in lattice. Il problema forse è questo, che a Maria Teresa nessuno l’ha mai capita davvero. Ed è un problema quando a vincere un reality dovrebbe essere la persona prima e il personaggio poi.

Mamma controversa con la figlia Guenda Goria, che ha più volte giudicato arrivando addirittura a indicarla come concorrente meritevole di uscire, così come poi è accaduto. I loro trascorsi non hanno brillato nell’arena dei rapporti madre-figlia e nemmeno quelli con Amedeo Goria, il suo ex marito, al quale ha prima rimproverato gravi defaillances amorose e tradimenti per poi ribattezzarlo grande amore della sua vita. Un compagno attuale, Roberto Zappulla, quasi fantasma, che ha nominato solo quando ha voluto ricordargli che un giorno sarebbe tornata a casa. Manco fosse la più ironica minaccia.

in foto: Maria Teresa Ruta si riappacifica con la figlia Guenda in casa

Rapporti con l’esterno discutibili quanto quelli con se stessa. Sempre sorridente, serafica, un po’ svizzera, svampita e al tempo stesso scaltra, onnipresente confidente e spalla di supporto di molti concorrenti, non c’è stato un attimo in cui la Ruta non fosse coinvolta, direttamente o indirettamente, nel problem solving domestico. Eppure, quasi sempre in nomination, mai collocata o ben voluta da chi l’ha vissuta tutti i giorni e nemmeno da chi l’ha dovuta gestire da casa sua. Soprattutto Francesco Baccini, l'uomo che probabilmente le è valsa l’uscita definitiva dal programma.

È proprio di fronte a lui che sono crollate quelle poche certezze che pubblico e concorrenti ancora tentavano di tenersi stretti, quando è stata ‘smascherata’ rispetto a un primissimo racconto fatto ai suoi, più allineato al gossip spinto che al pettegolezzo inconsistente, e riaccolta con un carico di reticenze che purtroppo ha probabilmente sottovalutato o volutamente ignorato. O almeno così è sembrato dalla nonchalance mostrata al ritorno dall'imbarazzante confronto con il presunto ex flirt, da brivido più delle temperature rigide del Burian di questi giorni di febbraio.

Quel sorriso perenne, che avrebbe dovuto rappresentare il suo quinto elemento, la spinta verso il gradino più alto, il passepartout di una finale dai più data per scontata, è stata la sua disfatta, perché se ridi nella vita è un bene ma quando lo fai su tutto, senza distinguere più gli umori, piuttosto che sembrare positiva va a finire che ti becchi il ‘falsa' ad honorem di Malgioglio.