Francesco Baccini ha commentato sul suo profilo Facebook il suo intervento nel Grande Fratello Vip della puntata di lunedì 8 febbraio 2021 e non è sembrato molto contento, per una serie di motivi. Il confronto con Maria Teresa Ruta è stato da lui voluto per chiarire come andarono le cose più di venti anni fa e smentire il flirt che la giornalista aveva confessato ad Alfonso Signorini nella puntata del venerdì. "Erano 206 anni che non andavo su Canale 5, fa ridere. Non solo, ho fatto picco di ascolti, 38% di share, mio malgrado, non me la sono nemmeno andata a cercare, mi sono venuti a prendere loro" ha dichiarato "La vita è una roba strana. Il gossip tira sempre specialmente con me che con il gossip proprio zero, non hanno mai saputo niente della mia vita privata".

Com'è nata la decisione di un confronto da vivo

Baccini è visibilmente turbato dal modo ‘invasivo' con cui è stato tirato in ballo in un gossip fasullo, che lo ha messo nelle condizioni di ‘scendere nella fossa dei leoni' per affrontare vis a vis colei che lo ha coinvolto in tv, davanti a milioni di italiani:

Io non c'entravo un caz** lì dentro, sono stato chiamato in causa in una cosa inesistente. Potevo far finta di niente, solo che per i prossimi cinque anni chiunque avrei incontrato avrebbe rotto i cogl**ni con "ma ti sei trom**to la Ruta?" e avrei dovuto rispondere di no a tutti. Sono andato direttamente alla fonte, le cose si prendono di petto se non hai nulla da nascondere. Volevo chiarire pubblicamente anche perché la televisione spesso dimentica che esistono le persone e non solo i personaggi, per cui quando vai a cercare una persona e non un personaggio, che non ha mai fatto parlare di me se non a Music Farm… ma lì era una situazione particolare… e siccome li so solo io i caz** miei e non mi interesso di quelli degli altri, capita che diventa una roba invasiva se all'improvviso una sera mi esplode il telefono di messaggi. Mi dicono ‘La Ruta parla di te' e mi chiedo come fa a parlare lei di me se, nel caso, potrei parlare più io di lei, visto ciò che è successo.

La replica alle critiche per come ha trattato la Ruta

Il cantautore genovese ha poi replicato al fiume di messaggi che gli sarebbero pervenuti dopo la puntata del Grande Fratello Vip, contenenti una serie di appunti sul suo essere stato particolarmente sgarbato e indelicato nell'essere sceso così nei dettagli di un fatto privato che avrebbe coinvolto anche un ex compagno di Maria Teresa nello scenario di un palese tradimento. Ruta: "Sgarbato io? Una persona mi tira dentro una roba inventata con tutti che mi rompono i cogl***i e lo sgarbato sarei io? Anche il farmacista mi ha chiesto se era vero o meno, ma stiamo scherzando? Un delirio, per fortuna che c'è il Covid e c'è poca gente in giro, ma chiunque incontri mi chiede della Ruta da cinque giorni. È una violenza, io non ne avevo mai fatto cenno con nessuno. Ma cosa c'entro io in un contenitore dove la musica non esiste? Alla fine mi sarei dovuto incazzare come una iena e invece l'ho buttata sul ridere".

Perché Baccini ha cantato in playback?

Infine, Baccini ha chiarito come mai ha cantato in playback, altro aspetto che non è passato inosservato. Anche qui non si è risparmiato con le critiche sul reality e l'organizzazione generale che avrebbe voluto da lui una base per cantare il brano Ho voglia di innamorarmi, essendo impossibilitati a fornirgli gli strumenti necessari per realizzare una versione dal vivo:

Ho cantato in playback perché non avevano i mezzi per fare musica dal vivo, ci voleva almeno un pianoforte, un microfono, un mixer. Lì la musica non è prevista, è solo in filodiffusione, è stato bellissimo perché mi hanno chiesto le basi di Ho voglia di innamorarmi e ho risposto che caz** sono le basi? secondo voi vado in giro a cantare con le basi? Al massimo faccio un disco ed è quello ma di certo non vado in giro a cantare con le basi.

QUI IL VIDEO DELLA DIRETTA DI FRANCESCO BACCINI