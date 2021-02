La trentottesima puntata del Grande Fratello Vip mette finalmente di fronte Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini. Era stata proprio la conduttrice a fare il nome del cantautore genovese, come una sua fiamma del passato. Ma il cantautore chiarisce come stanno le cose: "Ci siamo visti tre volte, non le dimenticherò mai. E una è questa".

Il racconto di Francesco Baccini

Francesco Baccini ha rivelato di essere stato due sere a cena da Maria Teresa Ruta, una "conoscitiva" nella quale non era successo nulla di nulla. Alla cena era presente anche Guendalina.

Io pensavo che lei era sposata, ho sempre pensato che fosse sposata. Non mi sono mai posto nessun problema perché sapevo che fosse la moglie di Amedeo Goria e quindi davvero, andai a casa sua, a cena, tranquillo come una Pasqua. Quando vado a cena, mangiamo e parliamo di musica. Ci mettiamo a suonare, anche con Guenda che era piccola. Finisce la serata. Poi ci siamo scambiati messaggi. Non c'è mai stato nulla di altro.

L'ingresso del fidanzato di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta era fidanzata però in quel periodo e Francesco Baccini non sapeva nulla. Ecco il racconto di quella serata surreale:

Era il 2002 o 2003, avevo presentato una canzone a Sanremo. Fu bocciata e io mi incazzai tantissimo, perché ci credevo tantissimo. In quelle giornate che c'era Sanremo, la sera dopo così torno a cena da Maria Teresa Ruta. C'è il Festival in tv, i figli vanno a dormire e io ero lì, depresso a guardare ‘sto Festival e c'è stato un momento, come quando consoli uno che è depresso. Ma è stato così, una roba da medie. Tenera. A un certo punto si sente una porta sbattere e penso: "Cazzo, i ladri". Entra un signore, a un certo punto. Lui aveva le chiavi ed era incazzato. Discutevano animatamente lui e Maria Teresa Ruta, prendo il cappotto zitto zitto e me ne vado via, di filato. E non ci siamo mai più sentiti. E quella è stata l'ultima volta che ci siamo visti.

Il momento termina con una dedica di Francesco Baccini a Maria Teresa Ruta con il brano "Ho voglia di innamorarmi".