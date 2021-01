Si è tenuto ai margini dell’avventura di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip, determinato a lasciarle vivere quest’esperienza con la maggiore tranquillità possibile, ma quando chiediamo a Roberto Zappulla, compagno della conduttrice, di commentare la crisi vissuta da Maria Teresa nella Casa, non si sottrae. Dopo avere superato 20 nomination in quattro mesi, Maria Teresa è in pole position in vista della vittoria finale. Ma nonostante il sostegno del pubblico, qualche giorno la Ruta fa è stata vittima di una crisi profonda, un momento di rabbia che la donna, in genere misurata, ha fatto fatica a contenere. Fanpage.it ha chiesto al suo compagno cos’è davvero accaduto.

Ai concorrenti del GF Vip è stato comunicata la possibilità che il reality si allunghi ancora. Hai avuto modo di sentire Maria Teresa al telefono?

Sì, ho avuto modo di sentirla qualche giorno fa, stava bene! Abbiamo scherzato molto.

Le hai consigliato di restare o preferiresti uscisse?

No assolutamente, arrivati a questo punto non sarà un mese a fare la differenza. Maria Teresa è tenace, deve restare.

Maria Teresa è stata vittima di una pesantissima crisi nella Casa del Grande Fratello Vip solo pochi giorni fa. È allo stremo delle energie?

No, non credo sia arrivata allo stremo, ha avuto uno sfogo dovuto a tanti fattori che si sono sommati. I quattro mesi si fanno sentire per tutti ma ora, dopo essersi sfogata, penso sia pronta a restare altri 4 mesi.

in foto: Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla

Tu che la conosci bene, puoi dirci cosa è successo?

Uno sfogo, come avviene quando accumuli qualcosa. Maria Teresa fa caso a tanti dettagli e molte cose le tiene dentro, non per paura, non per nascondere. Semplicemente è fatta così, anche nella vita di tutti giorni.

Una volta uscita dalla Casa, Cecilia Capriotti ha dichiarato che avrebbe dato l’Oscar a Maria Teresa per quella sfuriata. Che cosa rispondi?

Penso solo non sia carino dire delle cose dentro la Casa e poi una volta fuori dire il contrario.

Quali sono stati gli episodi accaduti nella Casa che ti hanno maggiormente infastidito?

Da marito, ovviamente mi infastidiscono tutti quegli episodi in cui si manca di rispetto a Maria Teresa, ma penso sia la normalità. A chi non darebbero fastidio?

Filippo Nardi è stato squalificato per le frasi su Maria Teresa. A distanza di un mese da quel momento, Guenda Goria è stata fotografata insieme a lui durante una passeggiata a Milano. Che effetto ti hanno fatto quelle foto?

Non guardo molto la tv e non seguo i gossip, quindi non so come stanno veramente le cose. Se dovessi basarmi solo sulle foto che mi hanno mandato, penso che le stesse si commentino da sole.

Hai avuto modo di sentire Guenda quando è uscita dalla Casa?

Sì, ci siamo sentiti, certo. Sento anche Gianamedeo e Francesca (fidanzata di Gianamedeo, ndr) tutti i giorni.

Quando partecipava al GF, quello che avevi scritto in una lettera mandata a Maria Teresa l’aveva turbata. Perché fosti tanto severo nei suoi confronti?

Perchè a volte Maria Teresa è un po’ troppo severa con se stessa e si incolpa di cose che magari non sono, e se sono, sono molto meno di quello che sembrano. Conosco bene tutti i sacrifici che ha fatto e continua a fare Maria Teresa per i suoi figli e quanto li ama. Volevo ricordarglielo.

Perché non le hai mai fatto sorprese nella Casa?

Fa parte del mio carattere, amo stare dietro le quinte, Maria Teresa lo sa bene. Però le ho mandato due aerei, i regali di Natale. A modo mio, ha sentito lo stesso la mia presenza.

Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa, ha dichiarato che amerà sempre la Ruta. Ti intimorisce questa apertura?

Ma no, figurati! Non può intimorirmi, ho un rapporto normale con Amedeo.

Sarà Maria Teresa a vincere il GF Vip?

Per me lo ha già vinto, per tutto quello che ha fatto.