Guenda Goria ha perdonato a Filippo Nardi le frasi sulla madre Maria Teresa Ruta. Il settimanale Chi ha sorpreso i due durante una passeggiata in centro a Milano.Un incontro chiarificatore, probabilmente, cercato per scongelare il rapporto reso difficile dall’episodio accaduto nella Casa del Gf Vip e che era costato a Nardi la squalifica. Ma adesso Guenda ha deciso di tornare sui suoi passi e nelle foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini appare lampante che tra i due si sia instaurata una certa complicità.

Guenda Goria aveva chiesto la squalifica di Filippo Nardi

L’amicizia nata tra i due appare singolare anche alla luce della richiesta avanzata da Guenda Goria a proposito dell’eventuale squalifica di Filippo Nardi. Raggiunta da Fanpage.it a pochi giorni dalla decisione ufficiale del Grande Fratello, Guenda si era espressa a favore della squalifica, dicendosi profondamente disturbata dalle parole pronunciate da Nardi a proposito della madre.

Tra i due non ci sarebbe alcun flirt

Ma quella nata tra loro sarebbe solo un’amicizia. Intervenendo a Mattino5, Guenda aveva già raccontato di avere incontrato Filippo Nardi che si sarebbe profondamente scusato con lei per le parole usate nella Casa. “Ci siamo incontrati per la prima volta nello studio televisivo, dopo esserci parlati spesso al telefono. Lui si è molto scusato con me personalmente, dopo le parole che ha detto”, aveva spiegato la Goria. Poi il primo incontro lontano dagli studi del reality show: “Abbiamo fatto una passeggiata e mi ha proposto un caffè, una cosa che faceva piacere anche a me. Io sono una che non tiene rancore e depone l'ascia di guerra. Mi sarebbe piaciuto finire in pace con lui, ma continua a bersagliare mia madre”. Nulla di romantico in ogni caso, Guenda aveva già smentito la possibilità che tra loro stesse nascendo un flirt.