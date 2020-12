Continua la "maledizione" dei concorrenti entrati al Grande Fratello Vip, destinati a durare ben poco nella Casa. Dopo la squalifica di Stefano Bettarini, anche Filippo Nardi è finito nell'occhio del ciclone per alcune dichiarazioni inaccettabili e volgari pronunciate contro Maria Teresa Ruta. Nel corso della ventisettesima puntata in onda venerdì 18 dicembre, Alfonso Signorini ha comunicato il provvedimento disciplinare del Grande Fratello contro il concorrente. Filippo Nardi è stato squalificato.

Le parole di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha spiegato: "È giusto prendere provvedimenti quando si offende la dignità delle donne e delle persone in generale". E si è detto incredulo che possano ancora essere attuati comportamenti del genere. Poi ha chiamato Filippo Nardi nel confessionale e lo ha introdotto al provvedimento disciplinare: "Dobbiamo toccare un argomento spiacevole. Ti abbiamo voluto fortemente nella casa. Sei una persona speciale, che ha dimostrato sempre arguzia ed eleganza. Poi, io stesso, sono rimasto basito da certe espressioni purtroppo infelici che ti sei lasciato scappare. In casa molte donne per le tue espressioni infelici, si sono accorte della gravità e si sono allontanate quando le pronunciavi". La sua prima reazione è stata: "Sono basito. Non me ne sono accorto".

Filippo Nardi ha chiesto scusa

Un video mostrato a Filippo Nardi riassumeva tutte le frasi da lui dette e che hanno suscitato polemica. Dopo averlo visto, per prima cosa Nardi ha detto di non reputare "tea bag" una parolaccia. Signorini ha replicato: "Non è una parolaccia ma è una pratica orribile, si possono usare parole eleganti anche per parlare di stupro o violenza ma la sostanza è quella". Il gieffino si è difeso: "Non ha a che fare con la violenza o lo stupro. A me è stato fatto diverse volte in collegio". Il conduttore lo ha fermato: "A me sembra una caz**ta anche se l'hai fatto in collegio, è una trasmissione televisiva non una caserma. Approfittare del fatto che una donna dorma, per dirle ‘Io le appoggerei…' e non ripeto la parola, non è una forma di violenza questa? È una forma di voler essere consenzienti a certe porcate? Io non ci trovo niente di scherzoso". Filippo Nardi è intervenuto nuovamente e ha chiesto scusa:

"Evidentemente ho offeso qualcuno e chiedo umilmente scusa. Forse ho esagerato ma sempre in buona fede con il mio umorismo che non viene capito. Ma che si dica sessista, mi urta un po'. Era un momento goliardico. Chiedo scusa a tutti. Anzi posso chiedere scusa direttamente a Guenda?".

Guenda Goria, presente in studio, ha preso la parola: "Da figlia mi sono sentita offesa, perché mia madre tra l'altro è una donna meravigliosa e garbata che va rispettata come le altre donne. Sono indignata, ma accetto con piacere le tue scuse". Antonella Elia è intervenuta: "Credo tu abbia dimostrato una profonda ignoranza e grande volgarità. Non credo che tu sia dispiaciuto a sufficienza. Non credo tu ti renda conto della tua pochezza intellettuale e umana".

La reazione di Maria Teresa Ruta

Alfonso Signorini ha lasciato la parola a Maria Teresa Ruta, a cui la maggior parte delle frasi di Filippo Nardi erano indirizzate. La gieffina ha spiegato: "In quel momento Pierpaolo, mi aveva fatto un massaggio sul volto e mi sono addormentata. Quella cosa non l'avevo vista (fa riferimento alle dichiarazioni sulla tea bag, ndr). Io una violenza l'ho subita, mi siedo e non voglio parlare di questo".

Il provvedimento del Grande Fratello Vip

Ecco il comunicato che annuncia la squalifica di Filippo Nardi: "Filippo sai molto bene che stare nella casa del Grande Fratello comporta delle responsabilità, soprattutto nei confronti del pubblico che ci segue. Nonostante questo hai ripetutamente usato espressioni che oltre a essere offensive hanno violato le regole e lo spirito del programma. Per queste ragioni, la conseguenza è inevitabile. Sei squalificato dal gioco, ti devo chiedere di lasciare la casa". Filippo Nardi ha lasciato la casa. L'unica a difenderlo è stata Samantha De Grenet che sosteneva che Maria Teresa Ruta avrebbe potuto chiedergli di smetterla visto che sosteneva "di aver sentito tante altre frasi oltre a quelle nel video". Alfonso Signorini ha invitato tutti a schierarsi quando notano questi comportamenti, anziché girarsi dall'altra parte.

Le frasi di Filippo Nardi contro Maria Teresa Ruta

Nardi, storico partecipante nella seconda edizione del Grande Fratello (che lasciò dopo una nota sfuriata trash per l'astinenza da sigarette), è tornato nella Casa a distanza di anni, nella puntata in onda l'11 dicembre. Pochi giorni dopo, ha però iniziato a manifestare una certa insofferenza nei confronti di Maria Teresa Ruta, personaggio con cui non è mai entrato in sintonia. La scarsa affinità si è presto trasformata in una serie di insulti da parte di Filippo, che dapprima ha definito "borderline" la personalità della conduttrice. In un secondo momento ci è andato ancora più pesante, sfociando nella volgarità: "Quanto mi pagate se ‘teabaggo' la Ruta?", è stata una delle frasi pronunciate dal gieffino di origine britannica, che ha fatto riferimento a una pratica sessuale spesso non consensuale. Come se non bastasse, ha scherzato ipotizzando un gioco televisivo dal titolo: "Chi vuol essere fecondata?".

Guenda Goria ha chiesto l'espulsione di Nardi a Fanpage.it

Intervistata da Fanpage.it, la figlia di Maria Teresa Ruta ed ex concorrente del GF Vip Guenda Goria aveva invocato la squalifica per Nardi, manifestando fastidio per le parole del concorrente: "Ma come ti permetti? Come ti viene in mente? Sono furiosa, è follia. Da figlia mi sento offesa. Sono due giorni che ho i nervi a fior di pelle perché è inaccettabile, non posso sentir parlare di mia madre così. Non posso sentire queste battute volgari che sviliscono le donne. Ci sono milioni di donne che guardano il Grande Fratello".