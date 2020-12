I "vipponi" stanno decisamente accusando l'ingresso di Filippo Nardi nella casa del GFVip. Ultimo arrivato tra gli inquilini insieme a Samantha De Grenet, Nardi sta iniziando ad ambientarsi, ma non con tutti c'è simpatia. Alcuni dei vip infatti non sembrano gradire le sue provocazioni, il più delle volte decisamente sopra le righe. Fra questi c'è Maria Teresa Ruta. Ma l'antipatia è reciproca. Nardi infatti si è sblilanciato in alcune frasi , fuori luogo e offensive nei confronti di Maria Teresa, che non sono sfuggiti all'occhio del pubblico.

Cosa pensa Filippo Nardi di Maria Teresa

Durante un momento di confronto in giardino, i vip discutono dello scontro che c'è stato tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. "Maria Teresa dice che Tommaso mi ha nominato si è fatto influenzare da Filippo, allora io mi sono incazzata con lei", spiega la Orlando. "Ma da dove parte questo concetto? Non capisco…", interviene Andrea Zelletta. "Dalla sua mente e basta. Io non sono un medico, però per me è borderline, la vedo quasi come ‘psicosi' a momenti", dice Filippo Nardi, secondo il quale la Ruta soffrirebbe di un disturbo di personalità. "Perché evidentemente non si prende con lui, quindi anche ai miei occhi voleva farlo passare male", dice la sua Stefania.

Filippo Nardi finge di vomitare parlando di Maria Teresa

Ma c'è un precedente. Nella stanza arancione i vip si stavano preparando per andare a dormire. Filippo Nardi in vestaglia da notte sta parlando della sua antipatia per Maria Teresa Ruta. "Hai visto che ha cambiato parrucca?", lo provoca Sonia Lorenzini. Nardi non risponde ma sorride beffardamente, poi finge come se dovesse vomitare da un momento all'altro. "Gli è venuto un conato di vomito, deve vomitare", sottolineano le ragazze. "Non so su quale…", dice spostandosi fra i letti dei ragazzi, "su quello che è verde". Il tutto fra le grosse risate di Sonia, molto divertita dallo scherzo. "Se guardo di là mi viene ancora di più", sentenzia Nardi, prima di chiudersi nell'armadio.