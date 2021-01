Guenda Goria e Filippi Nardi si sono incontrati fuori dalla casa del GFVip. La figlia di Maria Teresa Ruta, ospite nel salotto di Federica Panicucci a Mattino 5, ha raccontato di aver visto l'ex concorrente per una passeggiata e un caffè. Nessun flirt in corso, ci tiene a specificare, smentendo il gossip che aveva ipotizzato una relazione fra i due. Ma un incontro pacificatore, durante il quale Nardi avrebbe espresso le sue scuse più sincere, per il comportamento rivolto alla madre che gli è costato la squalifica dal reality di Signorini.

L'incontro tra Guenda Goria e Filippo Nardi

"Ci siamo incontrati per la prima volta nello studio televisivo, dopo esserci parlati spesso al telefono. Lui si è molto scusato con me personalmente, dopo le parole che ha detto", ha spiegato Guenda Goria a Mattino 5. "Abbiamo fatto una passeggiata e mi ha proposto un caffè, una cosa che faceva piacere anche a me. Io sono una che non tiene rancore e depone l'ascia di guerra. Mi sarebbe piaciuto finire in pace con lui, ma continua a bersagliare mia madre". Guenda vorrebbe dunque mantenere un rapporto pacifico con l'ex concorrente e sarebbe stata disposta a perdonarlo. Se non fosse che su Instagram Nardi ha continuato con gli attacchi alla Ruta.

L'attacco di Nardi a Maria Teresa sui social

Filippo Nardi infatti è tornato a far parlare di sé per i suoi attacchi a Maria Teresa Ruta. La conduttrice è stata il motivo della sua esclusione, per le parole e gli insulti a lei rivolti, e pare proprio che l'ex vippone non abbia alcuna intenzione di soprassedere, ravanando ancora sulla sua figura in ogni occasione possibile. Ne è un esempio un commento, poi rimosso, al crollo nervoso che Maria Teresa Ruta ha avuto ieri sera. La conduttrice ha avuto un momento di breakdown in cui ha pianto a dirotto. Su Instagram, hanno pubblicato la clip e Filippo Nardi ha commentato: "Borderline?". Il commento poi è stato rimosso, ma lo screen ha fatto rapidamente il giro dei social network.

Guenda Goria commenta lo sfogo di Maria Teresa Ruta

"Sono dispiaciuta…le ho sentito dire frasi come "Sono brutta"… Prima di entrare nella casa mamma ha vissuto il grave incidente di suo fratello, andava avanti e indietro dall'ospedale. È entrata con uno stato d'animo particolare, è eroico che continui a rimanere nella casa", ha commentato Guenda Goria in collegamento con Mattino 5. La madre Maria Teresa infatti negli scorsi giorni ha avuto un vero e proprio crollo emotivo e si è sfogata spiegando di essere rimasta molto ferita, non solo per gli attacchi subito da parte di Filippo Nardi, ma anche per la narrazione del suo personaggio che il Grande Fratello ha fatto passare al pubblico tramite le clip. Che non le rende affatto giustizia.