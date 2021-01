Maria Teresa Ruta perde le staffe al Gf Vip e dopo una lite con Cecilia Capriotti scoppia in una crisi di pianto, iniziando a urlare furiosamente. Protagonista assoluta di questa edizione del reality, la storica conduttrice deve aver perso certamente la calma dopo aver avuto uno scontro con Capriotti, che invece ha fatto il suo ingresso nella casa più di recente. "Mi sono rotta i cogl****", ha gridato piangendo, costringendo gli altri ad intervenire per calmarla.

A generare la sua reazione incontrollata è stata una frase di Cecilia Capriotti che ha mandato letteralmente Maria Teresa Ruta fuori di sé, portandola ad una reazione di pianto disperato. Tutto nasce dalla nomination di Maria Teresa Ruta per Cecilia Capriotti nella puntata del Grande Fratello Vip dell'11 gennaio. La cosa non deve essere andata giù e durante la cena Capriotti ha lanciato una frecciatina alla coinquilina: "Stanotte qualcuno russava nella camera…". Parole che evidentemente non hanno lasciato indifferente Maria Teresa Ruta, visto quanto accaduto pochi minuti dopo.

Maria Teresa Ruta è infatti scappata in piscina, scoppiando in lacrime e iniziando ad urlare frasi che lasciano intendere non ne possa più della situazione: "Basta, se non mi volete mandatemi a casa. Se ballo do fastidio, se dormo do fastidio. Ho anche paura a dormire, sono brutta nelle clip". Parole che hanno portato immediatamente gli altri concorrenti del gioco a cercare un modo per consolarla. Alla fine è Stefania Orlando che riesce a tranquillizzarla: "Cecilia sta esagerando per una nomination. Tu sei la regina di questo reality. Devi pensare a te stessa". La reazione stressata di Maria Teresa Ruta non sembra lasciare i dubbi sui social, con la maggior parte del pubblico schierata proprio con lei e contro Cecilia Capriotti, considerata una provocatrice.