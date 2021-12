Soleil Sorge, professione concorrente dei reality

Se il Grande Fratello Vip 2021/2022 è diventato peggio di una soap opera sudamericana è anche grazie a lei. C'era Alex Belli da un lato, che già a Centovetrine aveva dimostrato di saper reggere con la stessa espressione i primi piani per ore, e Soleil Sorge dall'altra, 27enne italo americana, che al The Lee Straberg Theatre & Film Institute di Manhattan si è fatta le ossa. Ha studiato recitazione e poi è tornata in Italia per partecipare a Miss Italia nel 2018, nell'edizione vinta da Clarissa Marchese.

Dopo aver mancato fascia e corona, le sue apparizioni hanno costituito gran parte del suo curriculum, fatto di date e reality show: prima Uomini e Donne e, a seguire, L'Isola dei Famosi, Pechino Express e infine il Grande Fratello Vip. Nessuna più di lei sa come far funzionare le dinamiche interne al programma condite con un pizzico di pseudo realtà, in questi reality interattivi dove a decidere, tirando i fili con un tweet, è il pubblico da casa.

Non è sembrato affatto strano che lei e Belli si siano avvicinati: entrambi attori con una passione sfrenata per i set televisivi, grandi protagonisti delle riviste di gossip e professionisti della comunicazione sui rispettivi social. Nella Casa hanno retto la scena per tre mesi di fila, confezionando storie puntata dopo puntata, strappando pezzi di divano ai loro compagni d'avventura sempre con la stessa innata capacità di porgere un sorriso e mai il fianco.

Come Stasi solo il cognome d'arte, un animale da Cinecittà, che riesce bluffare con il candore degli strateghi del poker che siedono al tavolo da gioco con gli occhiali da sole, abile addestratrice nella gabbia dei #Solex, la ship che ha infiammato le dirette del GF Vip fino all'ultimo istante prima della squalifica di di Alex Belli. Un trolley lanciato in giardino, l'ennesimo coupe du theatre che ha consacrato Sole come maldestra Beyoncé della scuderia Signorini, eroina, in simultanea, di uno Yes we can tutto al femminile e paladina delle ‘sottone' d'Italia, loro malgrado. A ogni inciampo, una rotta invertita, soprattutto nel momento in cui la sua connivenza con Alex è venuta alla luce, quando, falcata dopo falcata, si è isolata svapando e lacrimando come una diva, prendendo distanza siderale dallo stesso "game" che aveva messo in piedi con lui.

Soleil Sorge è questo, una concorrente da reality perfetta, un po' come Dayane Mello che, non a caso, è tra le sue più scatenate supporter.