Dayane Mello incorona Soleil Sorge: “Sarà la rivelazione del GfVip” Dayane Mello, grande protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ha pubblicato un messaggio di sostegno per l’amica del cuore Soleil Sorge: “Il mio amore più grande sarà la Rivelazione di qeusto programma. Non ci sarà una uguale a lei”. In effetti, dopo la prima puntata già non ci si annoia con Soleil, tra risse e gaffe.

Dayane Mello è stata una delle grandi protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. È forse per questo motivo che la stories pubblicata su Instagram pochi minuti fa, suona come una benedizione per l'amica adesso protagonista dell'edizione numero 6, Soleil Sorge. Un augurio da parte della modella brasiliana, grande amica della ex Uomini e Donne, che è sicura del grande percorso che farà la neo-entrata.

Il messaggio di Dayane Mello

Un abbraccio durante un tramonto. Sono Dayane Mello e Soleil Anastasia Sorge. La brasiliana ha scritto su Instagram: "Il mio amore più grande sarà la Rivelazione di qeusto programma. Non ci sarà una uguale a lei. Ti amo con tutto il mio cuore". È un endorsement importante, considerato che Dayane Mello è stata una delle più amate e chiacchierate della scorsa stagione.

La prima puntata di Soleil

La prima puntata di Soleil Sorge è stata scoppiettante. È entrata e ha subito fatto parlare di sé per una bio fin troppo piena di argomenti: "Sono una modella, un'influencer e una giornalista". Ma, stando a quanto riportato da Fanpage.it, la ex Uomini e Donne non risulta iscritta all'Ordine dei Giornalisti. Potrebbe essere uno dei temi delle prossime puntate. Ma c'è dell'altro, di ben più movimentato: il cat-fight con Raffaella Fico. Entrata nella casa, ha espresso una nomination palese proprio nei confronti della modella di Casalnuovo di Napoli, che se l'è legata al dito. Nel tentativo di spiegarsi, Soleil ha fatto peggio: "Bye, bitch!", ovvero "Ciao, stronza!". Un ottimo biglietto di presentazione per lei. Ora, tutto considerato, non possiamo sapere se Soleil Sorge sarà davvero la rivelazione del Grande Fratello Vip, come auspicato dalla sua amica del cuore Dayane Mello, ma di certo sappiamo che con lei nella casa non ci si annoierà poi così tanto.