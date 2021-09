Soleil Sorge si dichiara giornalista: ma dove? Nell’elenco dell’ordine non c’è Soleil Sorge si presenta al Grande Fratello Vip così: “Sono una modella, una influencer, un’attrice e una giornalista”. Il suo nome, però, non figura in nessuna delle categorie dell’elenco dell’Ordine dei Giornalisti. Un errore oppure siamo di fronte al primo grande caso del reality show di Canale 5?

Al Grande Fratello Vip è già scoppiato il caso Soleil Sorge. Si è presentata così nella clip: "Sono una modella, una influencer, un'attrice e una giornalista". Una bomba tra i colleghi giornalisti, che su Twitter già si interrogavano dubbiosi sul da farsi: stracciare o non stracciare il tesserino? E, infatti, la prima reazione è un po' quella che il Jep Gambardella de "La grande bellezza" ha sulla vocazione civile di Stefania, "madre e donna", e cioè: "Ma dove?".

Tra tutti i reality e i programmi a cui ha partecipato, dove ha trovato il tempo per diventare giornalista? Ed eccoci al punto. Magari è un nostro errore, e restiamo a disposizione della "collega" Soleil Anastasia Sorge, ma il suo nome non figura in nessuna delle categorie dell'elenco dell'Ordine dei Giornalisti. Tutte le combinazioni sono state provate: Sorgé, Sorgè, Sorge. Abbiamo provato persino il cognome d'arte – hai visto mai? – "Stasi". Niente. Non c'è traccia di Soleil tra gli iscritti all'albo dei giornalisti. E allora, la domanda sorge spontanea: perché la modella, influencer, attrice, si è dichiarata pure giornalista?

Chi è Soleil Sorge

Per chi si fosse perso le puntate precedenti, ecco un aggiornamento su tutto quello che riguarda Soleil Anastasia Sorge al momento. Soleil Sorge si è fatta conoscere prendendo parte a Uomini e Donne, conquistando il cuore del tronista Luca Onestini. È entrata in rotta di collisione con il Grande Fratello, proprio quando Luca Onestini ha partecipato da concorrente. Mentre il fidanzato era nella casa, infatti, lei ha deciso di interrompere la loro relazione, lasciando parlare i giornali. È stata nel cast dell'Isola dei Famosi, dove si è legata con Jeremias Rodriguez, fratello di Belén e Cecilia. Anche questa relazione è terminata senza incontrare molta fortuna. Tanti reality per lei, anche lontano dall'Italia.