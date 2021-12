Perché Alex Belli è stato eliminato dal Grande Fratello Vip e non se n’è andato da solo Alex Belli ha abbracciato Delia Duran e ha violato le norme anti-Covid e per questo motivo è stato eliminato d’ufficio.

La ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 13 dicembre 2021 ha messo in scena l'ennesimo confronto tra Alex Belli e Delia Duran. Quello definitivo. Una soap opera eterna quella che sta andando in onda tra il modello e Soleil Sorge, che all'interno della casa del Grande Fratello Vip ormai riescono con difficoltà a nascondere la grande intesa. Per questo motivo, Delia Duran è arrivata al Grande Fratello Vip per l'ennesima volta, ma è finita malissimo (almeno per Soleil). Alex Belli ha abbracciato Delia Duran e ha violato le norme anti-Covid e per questo motivo è stato eliminato d'ufficio. Nel dettaglio, ecco come è andata.

Cosa è successo e perché Alex Belli è stato eliminato

Alex Belli ha spiegato che non ha intenzione di lasciare Soleil Sorge alla fine del Grande Fratello Vip: "Il nostro non sarà un addio, ma un arrivederci". Ma tutto va a farsi benedire quando lui vede Delia Duran, arrabbiatissima, che minaccia di rompere il matrimonio.

Ho visto l'ennesima schifezza che hai fatto. Sei caduto in pieno in una trappola e ho una dignità. Io ho deciso che la nostra storia finisce qui, mi dispiace. Ma non ce lo faccio più. Tu sei un grande manipolatore.

Quando Alex Belli capisce che Delia Duran fa sul serio, rompe le norme anti-Covid e corre ad abbracciare Delia Duran. È la resa definitiva. Alfonso Signorini interviene, dopo l'arrivo di Soleil Sorge che porta la valigia ad Alex Belli intimandolo di andare via. Il conduttore conferma, come da regolamento, che Alex Belli deve lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli: "Ha fatto una fine miserabile"

Rientrati in casa, con Alex Belli ormai andato via, Soleil Sorge viene rincuorata da Katia Ricciarelli che le dice: "Sei stata una grande. Hai fatto i tuoi sbagli, ma tu eri in mezzo e hai fatto quello che dovevi fare. Lui ha fatto una fine miserabile, davvero miserabile". Soleil Sorge: "Lui ha giocato con i miei sentimenti". Soleil Sorge poi conferma anche agli altri della casa di sentirsi delusa dagli uomini e di sentirsi una cretina.

Alex Belli in studio: "Delia è la donna della mia vita"

Alex Belli è entrato poi in studio per parlare con Alfonso Signorini e confermare che la sua scelta era già maturata da tempo e che la sua storia con Delia Duran, il suo matrimonio, è importante.

Delia è sempre stata la donna della mia vita. Quello che abbiamo vissuto è una cosa incredibile perché siamo entrati, nessuno dei due, con l'intenzione di fare relazione. La nostra connessione è stata incredibile fin dall'inizio e poi ci è scappata di mano. Sono innamorato di lei, ma in quella forma. Anche lei lo è. Mi fa male che lei pensi certe cose di me. Mi dispiace tantissimo vederla in sofferenza, perché le voglio tanto bene. Non ho mai sentito, però, il mio matrimonio in crisi.

Alex Belli spiega a Sonia Bruganelli: "Sono andato in crisi perché dalla parte ludica siamo poi caduti in quello step dove è difficile mantenere l'equilibrio". Sonia Bruganelli replica: "Ho sempre dato enorme valore alla vostra sincerità perché vi siete dati nel programma. Non sono stupita delle lacrime di Soleil, perché il passaggio in cui entrambi avevate un fuori, per lei non esisteva". Alex Belli: "Il bello del Grande Fratello è questo, che all'interno vivi le cose nel profondo". Adriana Volpe torna sulla ‘recitazione': "Questo per te è stato un grandissimo provino: ti vedo perfetto per Elisa di Rivombrosa".