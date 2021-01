Da domenica 17 gennaio, in onda su Rai1 la serie televisiva Mina Settembre. La fiction con Serena Rossi nei panni della protagonista, un'assistente sociale, è diretta da Tiziana Aristarco. È composta da dodici episodi, articolati in sei puntate. I primi due appuntamenti saranno domenica 17 e lunedì 18 gennaio, poi la serie andrà in onda di domenica, fino al 14 febbraio. La trama è liberamente tratta dai racconti “Un giorno di Settembre a Natale” e “Un telegramma da Settembre” di Maurizio De Giovanni, che sono editi da Sellerio. Il dramedy sentimentale coprodotto da Rai Fiction e Italian International Film è ambientato a Napoli. Nel cast anche Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni prima puntata del 17 gennaio

Le anticipazioni della prima puntata di Mina Settembre, in onda domenica 17 gennaio. Nel primo episodio, intitolato Un giorno di Settembre a dicembre, è Natale e la vita di Mina è cambiata. Ha da poco scoperto che il marito Claudio l'ha tradita con la showgirl Susy Rastelli e ha messo fine al loro matrimonio. Mina torna a vivere dalla madre Olga con cui ha un rapporto conflittuale. La donna, infatti, è diventata insopportabile dopo la morte del marito Vittorio. Finalmente, una bella novità movimenta le cose. In consultorio arriva Domenico, un affascinante ginecologo. Con lui si occuperà di uno spinoso caso, quello di Ninella, l'amante di un boss di quartiere che tiene in ostaggio suo figlio. Intanto, il magistrato Claudio – marito di Mina – tenta in tutti i modi di appianare le cose tra loro. A complicare ulteriormente la vita della protagonista, il ritrovamento di una foto di una donna misteriosa nello studio di suo padre. Vittorio aveva un'amante?

Nel secondo episodio, intitolato My fair Lord, Mina e Domenico fanno i conti con un uomo che intende suicidarsi lanciandosi dal cornicione di un palazzo. Riescono a fargli cambiare idea e si impegnano a trovargli un lavoro, così avrà una chance in più di non perdere l'affidamento dei figli. Titti ha il posto di lavoro che fa per lui, prima però dovranno renderlo presentabile. Così, Mina e le sue amiche si impegnano a prendersi cura della sua immagine, per poi presentarlo al fratello di Titti che cerca uno skipper. La notte di Capodanno, Mina e Domenico si scambiano un bacio.

Il cast di Mina Settembre: attori e personaggi

Serena Rossi interpreta Mina Settembre; Giuseppe Zeno interpreta Domenico Gammardella; Giorgio Pasotti interpreta Claudio De Carolis; Valentina D'Agostino interpreta Titti Ferrari D'Aragone; Christiane Filangieri interpreta Irene; Nando Paone interpreta Rudy Trapanese; Marina Confalone interpreta Olga; Rosalia Porcaro interpreta Rosaria; Ruben Rigillo interpreta Vittorio Settembre; Susy Del Giudice interpreta Sonia / Nunzia; Francesco Di Napoli interpreta Gianluca; Davide Devenuto interpreta Paolo; Michele Rosiello interpreta Giordano; Primo Reggiani interpreta Max; Lorena Cacciatore interpreta Giada; Kiara Tomaselli interpreta Piera; Maria Vera Ratti interpreta Nanninella Capasso; Antonio Buonanno interpreta Salvatore Ausiello; Mimmo Esposito interpreta il professor Brunelli; Claudia Ruffo interpreta Lucia Improta; Salvatore Striano interpreta Pasquale Coppola; Peppe Lanzetta interpreta Michele Coppola; Daria D'Antonio interpreta Concetta Ammaturo; Angelo Caianiello interpreta Thomas Crastone.

La trama di Mina Settembre

La protagonista della nuova serie televisiva di Rai1 è Gelsomina Settembre, detta Mina. Ama prendersi cura degli altri, per questo ha deciso di fare l'assistente sociale. Lavora nel centro storico di Napoli. Nel privato sta vivendo una situazione sentimentale molto delicata, da una parte c'è l'ex marito che l'ha tradita ma che vorrebbe tanto salvare il loro matrimonio e dall'altra c'è Domenico, un affascinante ginecologo, appena arrivato in consultorio. A complicare le cose, la convivenza forzata con l'acidissima mamma. Sarà un mistero che riguarda il padre morto, a lanciare Mina in una nuova avventura.

Dove vedere Mina Settembre in replica e in streaming

La serie tv Mina Settembre farà il suo esordio domenica 17 e lunedì 18 gennaio, poi dovrebbe andare in onda ogni domenica fino al 14 febbraio 2021. Per chi non potesse seguire la fiction in diretta su Rai1, basterà collegarsi al sito Raiplay.it. Sulla piattaforma sarà possibile seguire in streaming gli episodi e rivederli in replica dopo la programmazione.