Le anticipazioni della terza puntata di Mina Settembre. La prossima puntata della serie tv con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno, andrà in onda domenica 24 gennaio. Gli spettatori potranno assistere al quinto e al sesto episodio, intitolati rispettivamente Onora il padre e Andare avanti. Mina Settembre dovrà fare i conti con l'ingombrante passato di suo padre e con la complicata situazione sentimentale di Domenico, che non può lasciare la sua compagna.

Anticipazioni terza puntata del 24 gennaio

Le anticipazioni della terza puntata di Mina Settembre, in onda domenica 24 gennaio. Episodio 5 – Onora il padre: è stata organizzata una commemorazione per Vittorio Settembre, ma la moglie Olga sembra non avere alcuna intenzione di presenziare. Mina, intanto, sospetta che la donna con cui il padre ha tradito Olga, sia una sua vecchia collega. Intanto, l'assistente sociale si occupa della delicata situazione di Lucia, una donna in dolce attesa ma che sta per finire per la strada. In questa storia, rimane invischiato anche Max, fidanzato di Titti e ciò porta ad alcuni attriti tra le due amiche.

Episodio 6 – Andare Avanti: la compagna di Domenico, Piera, si trova in Africa e dunque, è molto difficile per l'uomo riuscire a mettere fine alla loro storia. Così, la situazione con Mina – a cui tiene davvero tanto – resta bloccata. Mina chiarisce di non avere alcuna intenzione di frequentare un uomo già impegnato con un'altra donna, soprattutto alla luce di quanto lei ha sofferto per i tradimento del marito. Si prendono una pausa. Tuttavia, Domenico si offre di accompagnarla nella sua ricerca dell'amante del padre. Inoltre, i due si occupano del caso di un senzatetto caduto in depressione dopo aver perso tragicamente la famiglia in un incidente. La sua storia colpisce Mina che, in un momento di fragilità, decide di dare una possibilità a Domenico ma un colpo di scena è dietro l'angolo.

Il cast di Mina Settembre

Serena Rossi interpreta Mina Settembre; Giuseppe Zeno interpreta Domenico Gammardella; Giorgio Pasotti interpreta Claudio De Carolis; Valentina D'Agostino interpreta Titti Ferrari D'Aragone; Christiane Filangieri interpreta Irene; Nando Paone interpreta Rudy Trapanese; Marina Confalone interpreta Olga; Rosalia Porcaro interpreta Rosaria; Ruben Rigillo interpreta Vittorio Settembre; Susy Del Giudice interpreta Sonia / Nunzia; Francesco Di Napoli interpreta Gianluca; Davide Devenuto interpreta Paolo; Michele Rosiello interpreta Giordano; Primo Reggiani interpreta Max; Lorena Cacciatore interpreta Giada; Kiara Tomaselli interpreta Piera; Maria Vera Ratti interpreta Nanninella Capasso; Antonio Buonanno interpreta Salvatore Ausiello; Mimmo Esposito interpreta il professor Brunelli; Claudia Ruffo interpreta Lucia Improta; Salvatore Striano interpreta Pasquale Coppola; Peppe Lanzetta interpreta Michele Coppola; Daria D'Antonio interpreta Concetta Ammaturo; Angelo Caianiello interpreta Thomas Crastone.