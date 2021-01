Le anticipazioni della quinta puntata di Mina Settembre. La prossima puntata della serie tv con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno, andrà in onda domenica 7 febbraio. Gli spettatori potranno assistere al nono e al decimo episodio, intitolati rispettivamente La vita è un morso e Un giorno brutto. Domenico verrà accusato di abusi. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni della quinta puntata del 7 febbraio

Le anticipazioni della quinta puntata di Mina Settembre. Episodio 9 – La vita è un morso: l'assistente sociale si occuperà della delicata situazione di Michele. L'uomo è agli arresti domiciliari, dopo avere avuto dei problemi con la giustizia. Dopo la morte di un caro amico, vorrebbe tanto presenziare al suo funerale ma ottenere un permesso purtroppo non sarà affatto facile. Mina tenterà di aiutarlo, soprattutto alla luce del forte legame tra Michele e il suo vicino di casa. L'uomo, infatti, nonostante fosse gravemente malato si è preso cura delle ferite di Michele, rivelandosi un preziosissimo e generoso amico. Michele è pronto a tutto per rendergli omaggio e dargli l'ultimo saluto.

Gravi accuse per Domenico

Episodio 10 – Un giorno brutto: Mina si appropria per sbaglio dell'agenda della sua carissima amica Irene. Si ripropone di ridargliela al più presto. La stessa Irene sembra avere molta fretta di ritornare in possesso della sua agenda. Sembra quasi preoccupata che venga a galla qualcosa che dovrebbe restare nascosto. Cosa c'è scritto tra quei fogli che potrebbe turbare Mina? Dal canto suo, quest'ultima viene trattenuta in consultorio. Stavolta dovrà occuparsi di un caso che rischia di minare definitivamente il suo rapporto con Domenico. Una giovane donna, infatti, chiede aiuto a Mina e accusa Domenico di avere abusato di lei. Mina vuole andare fino in fondo.