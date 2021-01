Le anticipazioni della quarta puntata di Mina Settembre. La prossima puntata della serie tv con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno, andrà in onda domenica 31 gennaio. Gli spettatori potranno assistere al settimo e all'ottavo episodio, intitolati rispettivamente Amare è lottare e Solitudine. Mina dovrà fare i conti con il clima di tensione che continua a caratterizzare il suo rapporto con Domenico. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni della quarta puntata di domenica 31 gennaio

Le anticipazioni della quarta puntata di Mina Settembre. Episodio 7 – Amare è lottare: si amplifica il clima di tensione tra Mina e Domenico. I due non riescono a trovare un punto d'incontro per provare a vivere serenamente il sentimento che provano l'uno nei confronti dell'altra. Intanto, l'assistente sociale si occupa di un nuovo caso. Il portiere tuttofare, che è riuscito a costruire un rapporto di fiducia reciproca con Mina Settembre, le svela un segreto. Rudy, infatti, fa sapere che da qualche tempo in casa sua c'è Diego. Si tratta di un undicenne figlio di un marocchino e di una napoletana. Purtroppo, il padre del piccolo Diego è stato arrestato e il bambino è rimasto da solo. Rudy, però, si prende amorevolmente cura di lui.

Mina turbata per il rapporto teso con Domenico

Episodio 8 – Solitudine: Mina continua a essere molto turbata per come vanno le cose con Domenico. Tuttavia, per fortuna c'è il lavoro che l'assorbe totalmente. Nell'ottavo episodio, intitolato Solitudine, Gelsomina dovrà occuparsi di una donna che deve fare i conti con l'essere una accumulatrice seriale. Questa donna rischia di finire per la strada perché intendono sfrattarla. Mina si impegna per aiutarla e così, decide di parlarne con l'uomo più odiato da sua madre Olga: il generale. Quando la donna saprà che Mina ha chiesto il suo aiuto, andrà su tutte le furie.