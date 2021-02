Davide Devenuto interpreta Paolo, marito di Irene, nella serie tv Mina Settembre. L'attore, già amatissimo per ruoli come quello di Antonio Costello in Rosy Abate, è anche il compagno di Serena Rossi, protagonista della fiction di Rai1. Intervistato da Fanpage.it, Devenuto ha raccontato la sua esperienza sul set e come ha vissuto con la sua compagna e con il figlio Diego il successo straordinario di Mina Settembre. Ha commentato i baci roventi tra Mina e Domenico, interpretato da Giuseppe Zeno e ha parlato della scena di passione tra Paolo e Irene, svanita misteriosamente.

Mina Settembre sta riscuotendo un successo straordinario. Come avete accolto la notizia in famiglia?

Ricordo che dopo la prima puntata eravamo molto spaventati. Il lunedì successivo all'esordio della serie, sono andato ad accompagnare Diego a scuola. Serena era a casa. Sono tornato che cominciava a squillare il suo telefono con i messaggi con le informazioni sugli ascolti. Non voleva leggerli, era spaventatissima. Mi ha detto: "Guarda tu". Dalle prime righe ho capito subito che era andata bene. Ci siamo tolti una grande paura, perché è sempre un rischio. È un successo che è andato oltre ogni aspettativa.

Come si svolge la domenica sera in casa Devenuto?

Guardiamo la puntata di Mina Settembre insieme e ogni tanto butto un occhio alle partite. Devo dire che guardo la serie molto volentieri. Serena mi sgama spesso con gli occhi lucidi. Trovo che Mina Settembre sia anche commovente. Coniuga leggerezza a momenti emozionanti.

Proprio alla luce di questo riscontro, tu e Serena Rossi sareste disponibili per fare la seconda stagione?

Penso che se ne stia parlando, visto lo straordinario successo. Credo sia presto, però, per dire qualunque cosa. Non so il personaggio di Paolo che fine farà, ma credo che quello di Mina sia abbastanza indispensabile (ride, ndr).

Dato che fate lo stesso lavoro, vi capita mai di entrare in competizione?

Non c'è competizione, c'è tanto sostegno reciproco. È chiaro che ci sono momenti della carriera in cui le cose vanno un po' meglio a uno, piuttosto che all'altro. In genere vanno sempre un po' meglio a lei che a me (ride, ndr). Ma non c'è invidia o gelosia. Io me la vivo benissimo, sono straordinariamente felice per Serena. Credo che se lo meriti.

Serena Rossi ha tanti talenti, in effetti. Canta anche divinamente. Sei intonato anche tu?

No, zero. Ha provato anche a insegnarmelo, a darmi delle lezioni. È imbarazzante. Ancora non sappiamo se nostro figlio abbia preso da me o da lei, ma devo dire che non evidenzia un innato talento come quello che la madre aveva già alla sua età. La famiglia di Serena conta diversi musicisti, ci tengono che sia intonato. Siamo a rischio crisi interna.

Diego ha ancora solo 4 anni, si meraviglia di vedervi in tv o vive il vostro lavoro con distacco?

È una cosa che ha vissuto sin da piccolissimo. Secondo me pensa che in tutte le case, a un certo punto, la mamma o il papà vadano in televisione. Ricordo che qualche tempo fa, stavamo guardando la serie Nero a metà. C'era un'attrice riccia come Serena e Diego ha commentato: "Ah, c'è mamma", come se fosse la cosa più normale del mondo.

Ipotizzo, il nome Diego è un omaggio a Maradona?

Devo dire che il nome l'ha proposto Serena. Non l'ha mai messa giù come Maradona. Sapeva che non avrei accettato. Io tifo Juventus, c'è un po' di dramma calcistico in casa. Serena mi ha detto: "Troviamo un nome con la D, così ha le tue stesse iniziali DD". Secondo me mi ha preso in giro, ma non lo confesserà mai.

in foto: Davide Devenuto e il figlio Diego

Come avete coniugato il fatto di avere un figlio così piccolo, con le lunghe giornate sul set di Mina Settembre?

Quello è stato l'aspetto più complicato da gestire. Le riprese erano dal lunedì al sabato. Serena è praticamente in tutte le scene di Mina Settembre. Dodici ore al giorno, per sei giorni alla settimana, non era a casa. Stavamo a Napoli, quindi un po' ci aiutavano i suoi genitori. Poi c'è una ragazza bravissima che ci aiuta e che ormai è di famiglia. Diego si fa più risate con lei che con noi, lì subentra un po' di gelosia.

Tornando al personaggio di Paolo. Sul set hai ritrovato un'amica, Christiane Filangieri, che interpreta tua moglie Irene. Serena Rossi ha dichiarato a Tv, Sorrisi e Canzoni che ogni volta che dovevate baciarvi dicevate: "Che imbarazzo, che schifo".

Guarda, secondo me, non c'è stato neanche un bacio tra me e Christiane. Io non ricordo di averla mai baciata sul set. Credo che Serena abbia le allucinazioni per la gelosia. Magari ha fatto solo una battuta ed è stata trascritta. In realtà, c'era una scena di sesso tra Paolo e Irene. Faceva anche ridere perché era un po' da coppia sposata da tanto tempo, non era una cosa travolgente, passionale. A un certo punto ho visto che la scena, che era in sceneggiatura, è stata cancellata. Secondo me, anche là ha messo mano Serena (ride, ndr). Poi non lo so.

Quanto alla scena di passione tra Mina e Domenico, invece, si è fatto ricorso a una controfigura mi pare.

Sì, le parti più nude del corpo di Mina sono di una controfigura. Ma anche se l'avesse fatto Serena, facendo questo lavoro, non ci avrei visto malizia. Ne avrò girate decine di scene di passione, ma non c'era mai veramente niente. Con tutte le persone attorno che stanno a guardare, che danno indicazioni, che ti fanno rifare la scena, dove sta la passione?

Quindi quando assisti ai baci tra Serena Rossi e Giuseppe Zeno non ti scomponi più di tanto.

Pensa che in una delle prime scene che Serena ha girato sul set di Mina Settembre, baciava Giuseppe Zeno. Dopo averlo baciato, si è girata verso di me, che non c'entravo niente. Mi ha guardato come a dire: "Ti sei arrabbiato?". E la regista: "Serena non devi guardare Davide dopo aver baciato Giuseppe". Per cui c'è stato un momento di ilarità. Io sono tranquillo, per me è lavoro. Certo, quando la vedo in onda che si spomiciazza con Zeno in quella maniera, un po' mi dà fastidio se vuoi la verità.

in foto: Il bacio tra Mina e Domenico

Dove ti vedremo dopo Mina Settembre?

Sto girando una serie a Torino sui trapianti di cuore, si chiama Cuori Coraggiosi. Andrà in onda su Rai1, probabilmente in autunno. Sarò protagonista di una puntata. Amo follemente il personaggio che interpreto, lo trovo meraviglioso. È un playboy degli anni '70, molto simpatico.

Anche tu, come tanti italiani, durante la pandemia ti sei impegnato attivamente per aiutare chi era in difficoltà. Sei tra coloro che hanno dato vita all'iniziativa di solidarietà SpesaSospesa.

È un progetto che è nato durante la prima emergenza, a marzo. Era un momento molto particolare, anche emotivamente. Ci siamo sentiti tutti spaventati per quello che stava succedendo, ma anche più uniti. Ci siamo detti che dovevamo fare qualcosa, mettendo in campo le risorse che avevamo. Piano piano si è costruito questo progetto che consiste nel trasformare un potenziale spreco alimentare in una risorsa utile per chi ne ha veramente bisogno. Ci rivolgiamo sia alle aziende perché mettano a disposizione i loro prodotti in eccedenza, che ai privati. Con queste donazioni, riusciamo ad aiutare chi è in difficoltà.

Qui le dichiarazioni di Davide Devenuto sul matrimonio non ancora celebrato con Serena Rossi.