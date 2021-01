Lunedì 18 gennaio, Rai1 trasmetterà la seconda puntata di Mina Settembre. La fiction con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno, è ispirata alla serie letteraria di Maurizio De Giovanni. Nella prossima puntata, sarà possibile assistere al terzo e al quarto episodio, intitolati rispettivamente "Il pappice e la noce" e "Ansia di prestazione". L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni della trama.

Anticipazioni seconda puntata del 18 gennaio

Le anticipazioni della seconda puntata di Mina Settembre, in onda lunedì 18 gennaio. Episodio 3 – Il pappice e la noce: dopo il bacio che si sono scambiati, Mina e Domenico si sentono in imbarazzo quando si rivedono. Entrambi, però, sono talmente occupati da non avere il tempo per badare a questi dettagli. Mina viene interpellata da un professore con la richiesta di aiutare Thomas, un suo allievo finito in mezzo ai guai. Insieme a Domenico scopre che il giorno seguente, il ragazzo ha intenzione di partecipare a una rapina. Così, con creatività, prova a impedirglielo ricorrendo all'ex amante di Claudio, Susy Rastelli. Fa in modo che il programma della showgirl accenda i riflettori proprio sul luogo dove deve avvenire la rapina e dà a Thomas la possibilità di proporsi come rapper nella trasmissione. Mina scopre un dettaglio che Domenico le ha tenuto nascosto. È molto delusa. Episodio 4 – Ansia di prestazione: Irene chiede a Mina di aiutare suo figlio, Gianluca, che a causa di una ragazza più grande sta finendo su una cattiva strada. Mina indaga ed è presente quando Gianluca, in discoteca, si sente male. Insieme a Claudio si prende cura di lui e questo li fa riavvicinare. Domenico è fidanzato, ma assicura a Mina di voler lasciare la sua compagna per lei. Settembre è confusa. Non sa se coltivare la ritrovata vicinanza con l'ex marito o dare una possibilità a Domenico. Intanto, la foto dell'amante di suo padre scompare.

Il cast di Mina Settembre

Serena Rossi interpreta Mina Settembre; Giuseppe Zeno interpreta Domenico Gammardella; Giorgio Pasotti interpreta Claudio De Carolis; Valentina D'Agostino interpreta Titti Ferrari D'Aragone; Christiane Filangieri interpreta Irene; Nando Paone interpreta Rudy Trapanese; Marina Confalone interpreta Olga; Rosalia Porcaro interpreta Rosaria; Ruben Rigillo interpreta Vittorio Settembre; Susy Del Giudice interpreta Sonia / Nunzia; Francesco Di Napoli interpreta Gianluca; Davide Devenuto interpreta Paolo; Michele Rosiello interpreta Giordano; Primo Reggiani interpreta Max; Lorena Cacciatore interpreta Giada; Kiara Tomaselli interpreta Piera; Maria Vera Ratti interpreta Nanninella Capasso; Antonio Buonanno interpreta Salvatore Ausiello; Mimmo Esposito interpreta il professor Brunelli; Claudia Ruffo interpreta Lucia Improta; Salvatore Striano interpreta Pasquale Coppola; Peppe Lanzetta interpreta Michele Coppola; Daria D'Antonio interpreta Concetta Ammaturo; Angelo Caianiello interpreta Thomas Crastone.