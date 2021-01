Mina Settembre è il personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni. A interpretare l'assistente sociale nell'omonima serie televisiva di Rai1 è l'attrice Serena Rossi. Lo scrittore l'ha pensata come una donna altoborghese che abbandona il suo status per andare a lavorare in un consultorio nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Ma quanto c'è di vero in questa donna determinata, frizzante e coraggiosa? Ecco la sua storia.

Mina Settembre ispirata a un fatto realmente accaduto

Era il 2011 quando alcuni operatori sociali occuparono il castello medievale di Napoli, Maschio Angioino. Protestavano contro i tagli al settore e si dissero pronti a procedere con l'occupazione a oltranza, fino a quando il Presidente della Regione Campania non si fosse preoccupato di dare loro delle risposte concrete. Agitazioni precedute da scioperi della fame e proteste che però non avevano risolto la complessa situazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Maurizio De Giovanni seguì con partecipazione l'evolversi della vicenda. Ascoltando le proibitive condizioni di lavoro che gli operatori sociali affrontano ogni giorno, pur essendo fondamentali per dare un aiuto concreto alle persone in difficoltà, lo scrittore diede vita a Mina Settembre, assistente sociale in un consultorio che può contare su fondi ristretti.

Chi è l'assistente sociale Mina Settembre

Nella serie tv Mina Settembre, la protagonista è un'assistente sociale originaria di Napoli. Schietta, caparbia, determinata, lascia il lavoro di psicologa in uno studio al Vomero per lavorare nei Quartieri Spagnoli, scontrandosi ogni giorno con la durezza della vita e la piaga dell'illegalità. Meno soldi, ma enormi soddisfazioni. Mina non si tira mai indietro quando si tratta di prodigarsi per chi è in difficoltà. Con coraggio, aiuta chiunque si rivolga a lei e si impegna per evitare che resti soffocato dai suoi problemi.

Mina divisa tra l'ex marito Claudio e Domenico

in foto: A sinistra Claudio (Giorgio Pasotti), al centro Mina (Serena Rossi), a destra Domenico (Giuseppe Zeno)

Mina Settembre ha quella che si potrebbe definire una situazione sentimentale complicata. Ha troncato il matrimonio con Claudio, un magistrato, dopo avere scoperto un tradimento. L'uomo, però, non ha intenzione di rassegnarsi all'idea di perderla. Lotta per riconquistarla. Mina, intanto, si imbatte in Domenico, l'affascinante nuovo ginecologo del consultorio. L'assistente sociale non può fare a meno di essere attratta da lui. Intanto, la madre Olga non vede l'ora che Mina – che si è stabilita a casa sua – perdoni l'ex marito e decida di sloggiare. Per fortuna, a dare un po' di sollievo alla donna, ci pensano le amiche Titti e Irene.