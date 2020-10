Sta per iniziare la penultima puntata di Temptation Island 2020, in onda su Canale 5 a partire dalle 21:30. Alessia Marcuzzi in conduzione guiderà le ultime tre coppie rimaste in gioco nel loro tortuoso viaggio nei sentimenti. Per tutte si prevedono clamorosi colpi di scena. Francesca e Salvo sono stati gli ultimi concorrenti ad entrare nel villaggio. Ma anche il loro amore è ormai messo alle strette ed entrambi si troveranno ad affrontare nuove dolorose scoperte sulla loro relazione. Nello e Carlotta sono state una delle coppie più discusse di questa edizione. Questa sera però, la loro storia si troverà di fronte ad un bivio. Infine, sembra non esserci più alcun dubbio su quale sarà il destino della storia d’amore che lega Speranza e Alberto. Lei si troverà ad affrontare nuovi dolorose rivelazioni da parte del suo fidanzato.