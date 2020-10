Mercoledì 14 ottobre 2020 andrà in onda la quinta puntata di Temptation Island 2020. Un promo anticipa quello che sarà il principale colpo di scena, legato ancora una volta ad Alberto Maritato e Speranza Capasso. Lei sarà costretta a vedere nuove scene della liason tra Alberto e Nunzia, la tentatrice per cui il suo uomo ha perso la testa. Alberto chiede alla produzione di trascorrere un weekend intero da solo con la ragazza: un giorno e una notte in barca. Permesso accordato per lo stupore di Speranza. Sulle immagini dei due che dormono insieme in barca, Speranza resta sconvolta.

Le altre coppie nella quinta puntata di Temptation Island

Non ci saranno problemi solo per Speranza, perché nella quinta puntata ci saranno importanti evoluzioni anche per la coppia neo-entrata composta da Salvo e Francesca. Lei scoprirà che lui ha dichiarato di sentirsi "single" e assisterà al suo approcciarsi con una delle tentatrici. Carlotta e Nello viaggiano verso la rottura, sebbene stiano dimostrando di essere la coppia più matura e pronta a risolvere le problematiche. Lui, però, è sempre più vicina a Benedetta che Carlotta ha rinominato "Maledetta". Anche Carlotta si lascerà andare al corteggiamento di qualche tentatore, anche solo in reazione a quanto sta facendo Nello dall'altra parte.

Un nuovo falò di confronto

La quinta puntata vedrà una coppia scontrarsi al falò di confronto anticipato: probabilmente si tratterà proprio di Salvo e Francesca. Il gran finale, previsto per il 21 ottobre 2020 (sesta puntata), dovrebbe prevedere i due falò finali, quelli tra Speranza e Alberto e tra Nello e Carlotta. Dopo l'uscita di Davide e Serena e di Antonio e Nadia – tra i momenti imperdibili della quarta puntata – sono ormai loro le coppie rimaste in gioco su cui c'è tutto l'interesse del pubblico.