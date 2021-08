Katia Ricciarelli è la prima concorrente ufficiale del GFVip 6: “Porterò la lirica nella casa” Katia Ricciarelli è pronta a varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia: sarà una dei concorrenti nel cast del GFVip 6 di Alfonso Signorini. “Ho accettato perché sono curiosa e controcorrente, dirò sempre quello che penso”, promette il soprano nell’intervista Chi che ufficializza la sua partecipazione al reality al via il prossimo settembre.

A cura di Giulia Turco

Katia Ricciarelli è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6. La cantante è pronta a varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia dove annuncia che porterà l'amore della musica lirica con entusiasmo e curiosità. Il suo nome d'altronde era stato tra i primi a circolare ad inizio giugno e negli scorsi giorni, come Fanpage.it aveva anticipato, Katia Ricciarelli era ad un passo dal mettere la firma alla trattativa. Non è la prima volta in un reality per l'ex moglie di Pippo Baudo, che nel 2006 ha partecipato a La Fattoria, ma certamente sarà la più lunga: "Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella casa il mio mondo, quello della lirica", annuncia nell'intervista a Chi che ufficializza la sua partecipazione.

È il primo reality a lunga durata per Katia Ricciarelli

Quella di Katia Ricciarelli sarà una presenza non indifferente nel cast del reality di Signorini, dove incarnerà la componente "senior", quella di chi ha alle spalle una lunga carriera nel mondo dello spettacolo e della tv. Per la cantante e attrice sarà comunque una prima volta, un'esperienza intensa e imparagonabile nel suo percorso professionale. Lo scorso giugno sulle pagine di Oggi Alberto Dandolo aveva parlato di un cachet non indifferente per arrivare alla firma. "Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno", promette il soprano, "sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi". Il suo obiettivo sarà avvicinare il pubblico al mondo della lirica, con leggerezza: "Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita".

Chi sono i concorrenti del GFVip 6

Al momento quello di Katia Ricciarelli è l'unico nome ufficiale. Tante le ipotesi che nelle ultime settimane sono circolati circa le possibili partecipazioni al reality. Tante anche le smentite, prima fra tutti quella di Raz Degan vincitore di una delle edizioni storiche dell'Isola dei Famosi che ha messo nero su bianco la sua intenzione di stare lontano dallo studio di Cinecittà, "una casa piena di spazzatura". Esclusa la presenza di Cristina D'Avena, che non si sente ancora pronta a stare h24 sotto alle luci dei riflettori, mentre restano in ballo i nomi di due volti noti della batteria di Maria De Filippi, ovvero l'ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni e il controverso protagonista di Temptation Island Tommaso Eletti. Sarebbero invece in fase di trattativa Raffaella Fico, ex compagna di Mario Balotelli, e l'ex calciatore palermitano Totò Schillaci.