Cristina D’Avena al Grande Fratello Vip, la verità sulla sua partecipazione al reality Ad un mese dal via del prossimo GFVip sono ancora poche le certezze sul cast di concorrenti. Mentre Alfonsi Signorini prova a chiudere le ultime trattative, nessun nome ufficiale, ma tante le ipotesi e talvolta le repentine smentite. È il caso di Cristina D’Avena, che ammette di non essere ancora pronta alle luci della casa: “Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura”.

A cura di Giulia Turco

Mentre la macchina del Grande Fratello Vip sta per riaccendersi, Alfonso Signorini prova a concludere le ultime trattative con i vipponi che quest'anno vorrebbe nella casa. Ad un mese dall'inizio del programma, sono ancora poche le certezze: c'è quella sulle poltrone da opinionista in studio, colmate dalle presenze femminili di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ma ancora nessuna sul cast di concorrenti. Nessun nome ufficiale, ma tante le ipotesi, le voci e le repentine smentite, come quella di Raz Degan che ha ha definito quella di Cinecittà "una casa piena di spazzatura".

Cristina D'Avena non farà parte del prossimo GFVip

Alla generazione degli '80 e '90 sarebbe piaciuto vedere Cristina D'Avena aggirarsi per le mura di Cinecittà, allentare le tensioni della casa canticchiando Kiss me Licia, magari. Sembra però che anche per quest'anno la cantante che sta per compiere i suoi 40 anni di carriera, non farà parte del reality condotto da Signorini. In una recente intervista a Chi ha fatto sapere di non sentirsi ancora pronta: "Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L'aereo anche, ma quello spero di ricominciare a prenderlo". Eppure le proposte sarebbero arrivate: "Tra l'Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte, ma non riuscirei a essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso", ha ammesso.

Chi sono i concorrenti del prossimo GFVip

Tolto dalla lista il nome di Raz Degan, che ha aspramente criticato il reality di Signorini, restano in ballo pochi nomi, ancora non confermati. Tra questi c'è quello di Sophie Codegoni, l'ex tronista di Uomini e Donne che, archiviato Matteo Ranieri, quest'estate ha fatto scintille per il presunto flirt con Fabrizio Corona. Della batteria di Maria De Filippi, potrebbe esserci anche Tommaso Eletti, il controverso personaggio fuoriuscito da Temptation Island che ha creato un vero e proprio caso mediatico per il suo rapporto malsano con le donne. E poi ci sono i nomi non nuovi di Raffaella Fico, ex del sempre attuale Mario Balottelli, e secondo le anticipazioni rivelate da Fanpage.it, sarebbero in trattativa anche Pamela Prati e Totò Schillaci.