Raffaella Fico al Grande Fratello Vip 2021, spunta il nome nel cast: le trattative (ANTEPRIMA) Fonti vicine a Fanpage.it indicano fortemente Raffaella Fico come probabile concorrente del Grande Fratello Vip 2021/2022. La showgirl voluta da Alfonso Signorini dovrebbe entrare nelle prime battute del reality in partenza a settembre (pare il 13 ma la data non è confermata). Tra le trattative in corso spuntano i nomi di Totò Schillaci, Pamela Prati e Raz Degan.

Raffaella Fico single, i rapporti attuali con Balotelli

Raffaella Fico, che da diversi anni latita dalla tv italiana (se non fosse per qualche ospitata da Barbara D'Urso), di recente si è data alla radio ed è diventata speaker di radio Marte, al grido di "ora voglio farmi conoscere per quella che sono". Tra le storie di Raffaella Fico naufragate sul più bello, risultano Alessandro Moggi e il manager Giulio Fratimi, con i quali si era parlato anche di matrimonio. Attualmente single, è stata paparazzata al mare con la figlia Pia e l'ex Mario Balotelli, nonostante tra i due non ci sia mai stato un ritorno di fiamma dopo la relazione dalla quale nacque la bambina e i burrascosi trascorsi per il riconoscimento di quest'ultima. Balotelli sembra ridere del loro rapporto altalenante e a un follower che gli ha chiesto se sentisse ancora la Fico, ha risposto: "Certo, è la mamma di mia figlia e le voglio troppo bene. Non se lo merita vero?", taggandola. Sarebbe un grande colpo anche per il calciatore, coinvolto nella scorsa edizione per interventi riguardanti la partecipazione del fratello Enock Barwuah e dell'ex flirt Dayane Mello, che gli è costata una delle sue uscite più infelici.

Che fine hanno fatto Schillaci, Prati e Degan

Tra le trattative in corso ci sarebbero poi quelle di Totò Schillaci, Pamela Prati e Raz Degan. Schillaci, eroe calcistico dei Mondiali '90, dal 2000 gestisce nella sua Palermo una scuola calcio e organizza eventi sportivi: "Per per stare con la mia famiglia, ho deciso di non fare l’allenatore, perché voglio godermi la vita. Preferisco fare l’attore, il testimonial di eventi, o andare a “Quelli che il calcio” piuttosto che stressarmi su una panchina di calcio".

Pamela Prati, reduce dal Caltagirone gate e comprensibilmente lontana dalla televisione dopo aver marchiato il suo curriculum quarantennale con un bollino nero difficile da rimuovere, ha lanciato un videoclip estivo e sarebbe pronta al "riscatto" sul piccolo schermo. Per Raz Degan discorso a parte, essendo già stato una punta di diamante per la rete: vincitore isolato da tutto il gruppo dell'isola dei famosi 2017, salì agli onori delle cronache serali per il trionfo con l'89% di preferenza al televoto. Il suo nome sarebbe sicuramente un colpaccio per il cast del Gf Vip ed è probabile che il primo a esserne consapevole sia proprio lui.