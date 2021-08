“Tommaso Eletti al GFVip”, dopo Temptation Island sarà concorrente del reality Protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, Tommaso Eletti potrebbe essere tra i volti di punta della prossima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, che partirà con una nuova edizione il prossimo settembre. Eletti ha lasciato il segno sul programma condotto da Filippo Bisciglia, distinguendosi per la gelosia ossessiva provata nei confronti della compagna.

A cura di Andrea Parrella

Se c'era un personaggio televisivo da capitalizzare dopo questa estate, quello era Tommaso Eletti. E infatti il personaggio uscito dall'edizione di Temptation Island 2021 si candida ad essere un volto della prossima stagione televisiva. Stando a quanto riporta Davidemaggio.it, Tommaso Eletti sarà un concorrente del GFVip, il reality show condotto da Alfonso Signorini in partenza a settembre.

Tommaso Eletti è stato protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island che si è conclusa solo pochi giorni fa e, pur avendo lasciato il programma insieme alla sua ex compagna Valentina dopo sole due puntate, è stato oggetto del chiacchiericcio per la sua gelosia ossessiva nei confronti della compagna, di molti anni più grande di lui.

Chi è Tommaso Eletti

Classe 2000, romano, aspirante istruttore di snowboard, Eletti ha lasciato subito il segno sull'ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia chiarendo dal principio con la compagna Valentina Nulli Augusti, "obbligata" a non avere atteggiamenti promiscui con i single nel villaggio e a non mettere costumi da bagno troppo succinti (vedi un normalissimo bikini). Regole assurde e legittimamente inosservate da parte di Valentina, che hanno scaturito una reazione rabbiosa e certamente immatura in Tommaso, il quale ha trovato consolazione nell'avvicinamento con la single Giulia.

Il percorso a Temptation Island

Comportamento che ha indotto Valentina a fare un passo indietro in questa relazione e uscire dal programma da sola, dopo un falò di confronto con il suo ormai ex ragazzo. Una decisione inderogabile, quella di Valentina, come chiarito dall'ultima puntata di Temptation Island, che svela cosa sia accaduto alle coppie un mese dopo il programma. Mentre Tommaso continua a convincersi dell'idea che la relazione sia recuperabile. Una storia che, venisse confermata la sua partecipazione al GFVip, riemergerà sicuramente durante il reality.